西甲｜耶馬兩球率巴塞大勝基羅納復仇　新兵加歷查艾華利斯開齋馬體會大捷 (17:51)

17歲翼鋒拉明耶馬延續今夏協助西班牙隊在歐洲國家盃封王的勇態，此仗先在30分鐘在前場向基羅納守衛大衛盧比斯施壓，最終搶去對方腳下球射入，為巴塞先拔頭籌。7分鐘後，耶馬接應前線拍檔羅拔利雲度夫斯基禁區內回傳射入第2球，加上中場丹尼爾奧莫及柏迪下半場分別在47和64分鐘亦「士哥」，巴塞終以4：1挫在80分鐘由37歲鋒將史杜安尼破蛋的基羅納，而巴塞污點是後備上陣僅17分鐘的前鋒費倫托利斯，因在86分鐘蓄意踩敵軍球員腳面而直接領紅被逐。

巴塞教練費歷克賽後說：「我們開賽後精神集中，不斷向對手施壓。你看到那打開紀錄的一球吧！它來自耶馬不可思議的施壓。你亦可看到所有球員信心十足，他們擁有創造入球機會的質素。」

同日馬體會藉分別來自車路士和曼城的新兵中場干拿加歷查與鋒將祖利安艾華利斯，先後在39分鐘和補時階段開齋，加上基沙文於54分鐘破門，在主場以3球淨勝華倫西亞全取3分。加歷查賽後獲隊友門將奧比歷稱讚道：「干拿很出色，他為球隊帶來很強張力。」經過5場西甲終建功的艾華利斯則說：「我並無壓力，一直為上陣準備就緒。我為個人首個入球及能協助球隊取勝而高興。」

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