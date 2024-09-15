英超｜馬加希斯一「槌」定音　阿仙奴1：0挫熱刺落後曼城兩分 (23:02)

過去兩屆英超亞軍阿仙奴與熱刺在國際賽檔期前的英超，分別打和白禮頓及不敵紐卡素，故為避免被曼城進一步拋離，此役目標均是全取3分，並在開賽後互相搶攻，其中佔主場之利的熱刺佔先機，隊長孫興慜率先在5分鐘左路底線出波予古路施夫斯基第一時間射門，但被反應快的阿仙奴門將大衛拉耶擋出。兩分鐘後，古路施夫斯基右路起左腳「半傳半射」又被拉耶及時拍出。

阿仙奴至18分鐘出現首個攻門，鋒將加比爾馬天尼利左路長驅直進後施射，卻未能考驗熱刺門將古里莫維卡里奧。28分鐘，熱刺前鋒蘇蘭基頭槌攻門「笠」過拉耶，但皮球最終柱邊出界，而熱刺中場比蘭莊臣其後還以顏色無人看管下射高，白白浪費黃金入球機會下，令兩軍上半場互交白劵。值得一提的是，熱刺及阿仙奴上半場分別被球證拔出5和2面黃牌。

兩軍下半場原班人馬續戰，64分鐘，阿仙奴翼鋒布卡約沙卡開角球予中堅加比爾馬加希斯勁頂破網打開紀，惟後者攻門前是先大力推開敵衛基斯甸羅美路，但球證卻未能察覺。阿仙奴終以1：0勝出，賽後3勝1和續保不敗。

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