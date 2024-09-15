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羽毛球｜安賽龍港羽賽輕取國手雷蘭曦稱王　韓悅挫華達妮封后　蔣振邦／魏雅欣混雙摘冠 (20:13)

巴黎奧運羽毛球男單冠軍丹麥籍名將安賽龍，今（15日）在香港體育館（紅館）上演的香港公開羽毛球錦標賽男單決賽，以局數2：0輕取國家隊球手雷蘭曦，以5戰不失一局的強勢首次在港稱王；而另一國手韓悅則在女單以2：0挫印尼籍球手華達妮封后。

次號種子安賽龍在男單決賽以直落兩21：9、21：12輕勝非種子球手雷蘭曦奪標。總計安賽龍5戰不失一局，其中贏得最險要數次圈首局「刁時」以24：22，力挫另一非種子球手中華台北隊的蘇力揚。

女單3號種子韓悅以21：18、21：7擒下非種子球手華達妮，與國家隊的混雙選手蔣振邦／魏雅欣一起登頂，這2號種子組合在4強淘汰港隊「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今在決賽國家隊「內訌」中以局數2：0勝頭號種子馮彥哲／黃東萍，但國家隊女雙組合次號種子劉聖書／譚寧，則以0：2負3號種子馬來西亞隊的陳康樂／穆拿里塔蘭飲恨決賽。男雙冠軍是韓國組合3號種子的姜敏赫／徐承宰。

此外，港隊總教練何一鳴今退休。據報去年中開始執教港隊男單的馬來西亞籍黃綜翰，將升任為署任總教練。

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