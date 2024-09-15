英超︱利物浦主場隔55年首負森林　新帥史諾吞首敗　夏蘭特左右開弓領曼城成唯一全勝之師 (19:10)

利物浦賽前英超三連捷與曼城並駕齊驅，上半場曾有翼鋒路易斯迪亞斯左路窄位勁射柱彈出，下半場初段亦有鋒將穆罕默德沙拿右路窄角度射門被諾定咸森林門將素斯擋出。72分鐘，森林中場赫臣奧杜爾左路擺脫「紅軍」中場干拿巴特利後施射中內柱彈入。4分鐘後，沙拿右路故技重施卻疑「獨食」地勉強施射又被素斯沒收。紅軍終以1球飲恨，亦自1969年2月中以來首在主場負森林，而後者則結束近6次聯賽作客紅軍連敗的劣績，賽後4戰不敗得8分。

紅軍新帥史諾賽後埋怨麾下表現差勁道：「賽果令人沮喪。我們太易失控球權，而且創造入球機亦不多，必須反省。」他將在英國時間周二度過46歲生日，而紅軍將在當晚（香港時間周三凌晨）與主隊AC米蘭踢新一季歐聯首戰。

曼城迎戰賓福特一役，主隊於開賽僅22秒便因門將艾達臣摩拉斯與守將史東斯出現默契問題下，被敵鋒尤尼韋沙近頂得手落後，日前有好友離世的「藍月」前鋒艾寧夏蘭特先在20分鐘禁區內轉身右腳快射扳平，後於32分鐘接應艾達臣摩拉斯長傳單刀以左腳瀟灑射入，並最終為球隊鎖定2：1勝局，而已斬獲9球的夏蘭特則超越2011／12年球季的曼聯名宿朗尼，成為英超史上首4輪後入球最多球員。藍月將在周四凌晨的歐聯首戰主場碰國際米蘭。

另外，車路士藉新兵翼鋒查頓辛祖在86分鐘助攻前鋒尼干古，作客以1：0挫般尼茅夫，賽後得7分；李斯特城雖先後憑前鋒占美華迪及中場尼迪迪在21和46分鐘破網，卻被水晶宮鋒將桑馬迪達分別在47分鐘和補時建功逼和2：2，兩軍賽後仍未響勝鼓及同得兩分。此外，榜尾愛華頓雖在開賽27分鐘後領前兩球，其後卻連失3球作客反負阿士東維拉2：3，與尾二修咸頓成為開季四連敗球隊。

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