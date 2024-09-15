網球｜港隊台維斯盃負厄瓜多爾無緣升班　黃澤林單打兩勝難挽狂瀾 (19:58)

台維斯盃採取五場三勝制，港隊在首日賽事雖有15歲小將程銘燦在單打不敵世界排名第250的安祖迪，但黃澤林在尾場力克厄軍18歲小將巴拉圖，助港隊將數場追平1：1。

黃澤林今在台維斯盃雙線出擊，這名世界排名第137的港將先伙黃俊鏗出戰雙打，惡鬥世界排名在頭100的艾斯高巴／夏達高。兩軍首盤鬥得緊湊，雙方互保發球局戰至6：6，惟港隊「搶七」僅負4：7；「雙黃配」在次盤再輸3：6，激戰1小時41分鐘下以直落兩盤告負。

由於艾斯高巴及夏達高皆為左撇子，黃俊鏗直言打法上較難應付，「Coleman要留力單打，我在雙打多走動一點。香港沒有如此高水準的左撇子球手，對方用正手打我們的反手，首盤可以保發都算打出水準」。

黃澤林在第4場單打對安祖迪，全場共9次直接發球得分下，以直落兩盤6：4、6：2勝出，將場數追平2：2。賽事曾因天雨暫停逾1小時，雙線作戰的黃澤林坦承有助恢復體力，他又感激球迷一直打氣，「今日的雙打助我調整狀態，而且我很喜歡在主場球迷面前作賽，愈興奮愈能享受比賽」。戰畢台維斯盃後，黃澤林明日將飛往杭州備戰ATP 250級賽事，他去年曾於杭州亞運反勝國家隊好手吳易昺，期待這次同樣打出好表現。

為港隊「守尾門」的吳奇龍在最後一場單打力戰下，以直落兩盤1：6、3：6不敵艾斯高巴，港隊終以總場數2：3不敵2號種子厄瓜多爾隊，無緣升班。

其他報道：英超︱利物浦主場隔55年首負森林 新帥史諾吞首敗 夏蘭特左右開弓領曼城成唯一全勝之師

其他報道：足球｜拜仁大勝基爾3戰全勝 卡尼德甲五度戴帽 35戰炮製50球破夏蘭特紀錄