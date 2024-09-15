足球｜拜仁大勝基爾3戰全勝　卡尼德甲五度戴帽　35戰炮製50球破夏蘭特紀錄 (17:21)

在新帥高柏尼帶領下拜仁攻力不斷提升，是役開賽14秒，穆斯亞拿已接應卡尼頭槌傳送開紀錄，後者7分鐘亦不甘後人入波，加上主隊13分鐘有中場蘭貝治擺烏龍致落後0：3，大局已定下拜仁沒放軟手腳，卡尼在43分鐘擴大比數至4：0，戰至下半場法籍新兵米高奧利斯亦取得加盟後首球，加上卡尼補時射入12碼完成「帽子戲法」，最終作客6：1狂勝有中場捷高域在82分鐘破蛋的基爾，3戰全勝的拜仁以2分領先多蒙特及RB萊比錫暫列德甲榜首。值得一提的是，卡尼今季德甲已入4球及有兩次助攻，是役也是他上陣第35場德甲以來的第5次戴帽，卡尼在這35戰共攻入40球及交出10次助攻，打破已轉戰曼城的多蒙特昔日鋒將艾寧夏蘭特需花44戰才製造50個德甲入球的紀錄。

西甲皇家馬德里今晨在缺少星將祖迪比寧咸下作客皇家蘇斯達，下半場藉鋒將雲尼斯奧斯祖利亞及基利安麥巴比各入一球12碼贏2：0凱旋，打開今季西甲作客勝門，並令皇馬5戰得11分升次席，前者在入球後更仿麥巴比慶祝動作與他同樂，麥巴比賽後說：「我們在訓練中培養出默契，藉以幫助球隊，他是個很出色的球員，誰處理12碼並不重要，重要是能射入。」

意甲雙雄同日命途有異，祖雲達斯作客僅和安玻里，連續兩場和波失分，而AC米蘭則主場4：0大勝威尼斯開齋；至於巴黎聖日耳門在法甲於主場以3：1擊退比斯特，成為該聯賽唯一4戰全勝球隊位列榜首。