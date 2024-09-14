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羽毛球︱安賽龍連續4日一局不失勇闖男單決賽　明鬥國手雷蘭曦爭首在香港封王 (22:10)

巴黎奧運金牌得主的丹麥籍名將安賽龍延續強勢連續4日一局不失，今晚（14日）在香港羽毛球公開賽男單4強，直落兩局21：9、21：19輕取基丁安東尼，決賽將對國家隊代表雷蘭曦，力爭首次在香港公開賽封王。

安賽龍自首圈淘汰港將伍家朗起，在香港公開賽連續4日均直落兩局淘汰對手，他賽後認為今仗對手在次局提高了水平，加上自己出現太多失誤才被咬近分差 ，「因奧運後沒有很多時間訓練，所以在這裏（香港作賽）壓力比較大，我覺得自己狀態不是很好，但很開心贏得這場比賽」。昨在8強淘汰港將李卓耀的雷蘭曦，今在另一場4強以21：14、12：21及21：17，局數2：1力克尋求衛冕的祖拿坦基士堤，也令兩名印尼隊好手均在4強止步。

至於中華台北隊的王齊麟／邱相榤，在男雙4強以23：21、15：21及16：21反負於韓國隊組合姜敏赫／徐承宰止步。此外，賽事贊助商在場外與日前男單首圈止步的新加坡隊球手駱建佑，安排一場快閃簽名會讓球迷簽名合照。

至於女單4強，3號種子的國家隊代表韓悅直落兩局22：20、21：10挫泰國隊的李美妙，將在決賽硬碰以局數2：1險勝日本18歲新星宮崎友花的印尼隊球手華達妮，力爭首次稱后。

相關字詞﹕體育 羽毛球 香港公開羽毛球錦標賽 安賽龍 編輯推介

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