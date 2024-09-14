明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱大埔主場反勝2：1　打破理文跨季29場聯賽不敗身　李志堅：三循環仍有排打 (18:31)

港超今午（14日）上演上季冠、亞軍對壘之戰，大埔憑一對巴西籍前鋒盧卡斯及馬卡雷拿在下半場各入一球，在大埔運動場以2：1反勝理文，並終止這支衛冕之師跨季29場聯賽不敗身。

上季聯賽亞軍大埔在主場對衛冕的理文，賽事有1454人入場。理文於21分鐘先反客為主打開紀錄，翼鋒艾華頓在右路接應短角球再推橫射門，「省」中大埔隊長中堅加比爾改變方向入網，他亦累計64球，超越63球的辛祖成為港超成立10年來歷來神射手。大埔於3分鐘後曾由加比爾頭槌入網，惟視像裁判（VAR）覆核後指其隊友盧卡斯在越位位置干擾門將陳嘉豪，結果判入球無效，半場落後0：1。

大埔換邊後續搶攻，戰至68分鐘扳平，馬卡雷拿禁區內轉身抽射省中理文球員後，皮球溜入門前造就盧卡斯門前輕鬆射入，這支今季大肆擴軍的區隊於8分鐘後反超前，盧卡斯橫傳予馬卡雷拿射入空門，最終憑這入球以2：1反勝理文，打破對手自去年2月5日作客0：1負標準流浪後，橫跨3季連續29場聯賽不敗身。大埔賽後與兩戰皆勝的東方同得6分，因得失球差不及屈居次席。

大埔主教練李志堅賽後讚揚麾下跟足部署，「賽果你一槌我一槌一球上落，開心球員相對上季成熟了，未有因為上半場詐糊而洩氣被打沉，在下半場成功反勝」。不過他補充，今季聯賽踢三循環仍「有排打」，「就算今場我是輸波一方，我亦不覺得要氣餒，現在不是談論任何情况的時候，希望繼續以保持前3名為目標」。

理文下周三晚上8時在旺角大球場迎亞冠盃2首場分組賽，對越南球隊南定。而傑志今晚憑祖連奴完場前入球，主場僅以1：1逼和有前鋒基哥利連續3仗建功的冠忠南區，「藍鳥」開季兩仗皆失分打和仍未開齋。

另外，現效力日丙球隊讚岐釜玉海的35歲前港腳歐陽耀冲，今日在作客3：1挫金澤薩維根一仗於補時4分鐘入替，後備上陣3分鐘，成為香港第一人於日本聯賽上陣。

相關字詞﹕體育 港超 理文 大埔 艾華頓 李志堅 加比爾 曾昭達 編輯推介

上 / 下一篇新聞