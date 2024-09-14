港超︱大埔主場反勝2：1　打破理文跨季29場聯賽不敗身　李志堅：三循環仍有排打 (18:31)

上季聯賽亞軍大埔在主場對衛冕的理文，賽事有1454人入場。理文於21分鐘先反客為主打開紀錄，翼鋒艾華頓在右路接應短角球再推橫射門，「省」中大埔隊長中堅加比爾改變方向入網，他亦累計64球，超越63球的辛祖成為港超成立10年來歷來神射手。大埔於3分鐘後曾由加比爾頭槌入網，惟視像裁判（VAR）覆核後指其隊友盧卡斯在越位位置干擾門將陳嘉豪，結果判入球無效，半場落後0：1。

大埔換邊後續搶攻，戰至68分鐘扳平，馬卡雷拿禁區內轉身抽射省中理文球員後，皮球溜入門前造就盧卡斯門前輕鬆射入，這支今季大肆擴軍的區隊於8分鐘後反超前，盧卡斯橫傳予馬卡雷拿射入空門，最終憑這入球以2：1反勝理文，打破對手自去年2月5日作客0：1負標準流浪後，橫跨3季連續29場聯賽不敗身。大埔賽後與兩戰皆勝的東方同得6分，因得失球差不及屈居次席。

大埔主教練李志堅賽後讚揚麾下跟足部署，「賽果你一槌我一槌一球上落，開心球員相對上季成熟了，未有因為上半場詐糊而洩氣被打沉，在下半場成功反勝」。不過他補充，今季聯賽踢三循環仍「有排打」，「就算今場我是輸波一方，我亦不覺得要氣餒，現在不是談論任何情况的時候，希望繼續以保持前3名為目標」。

理文下周三晚上8時在旺角大球場迎亞冠盃2首場分組賽，對越南球隊南定。而傑志今晚憑祖連奴完場前入球，主場僅以1：1逼和有前鋒基哥利連續3仗建功的冠忠南區，「藍鳥」開季兩仗皆失分打和仍未開齋。

另外，現效力日丙球隊讚岐釜玉海的35歲前港腳歐陽耀冲，今日在作客3：1挫金澤薩維根一仗於補時4分鐘入替，後備上陣3分鐘，成為香港第一人於日本聯賽上陣。