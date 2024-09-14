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羽毛球︱鄧謝配直落兩局負國家隊　最後一次主場合作4強止步　感謝球迷多年支持一起成長 (19:35)

港隊首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪今午（14日）在香港體育館（紅館）續戰香港羽毛球公開賽，在混雙4強以直落兩局惜負國家隊組合蔣振邦／魏雅欣，無緣連續兩屆入決賽，並在最後一次合作的主場賽事以4強作結。鄧謝配賽後稱已滿意今屆表現，不忘感謝球迷多年陪伴一起成長，也令他們今屆感受到像明星級般待遇。

3號種子的鄧謝配，今午獲不少現場球迷高舉手幅支持下，面對2號種子的國家隊組合蔣振邦／魏雅欣，重演上月底日本公開賽混雙決賽翻版，當時國家隊直落兩局21：12勝出。鄧謝配今仗開局先落後5：11要技術暫停，雙方其後不斷拉鋸，令港隊未能收窄分差，以12：21先輸一局。次局初段雙方再次拉鋸至4：4，但國家隊連取4分下拉開分數，鄧謝配在中段再被打出2：13攻勢，再次陷入劣勢下結果以6：21再失一局，經過僅31分鐘直落兩局告負，未能繼上屆再在紅館晉身決賽。

今仗作為鄧謝配最後一次合作的主場賽事，賽後花大半小時與場外等候球迷合照。鄧俊文坦承滿意今屆香港公開賽的表現，「由第一場開始都很辛苦，頂到入4強，都算是做到我們一開始的目標，真的享受每一場、盡量打多幾場」。他稱雖未能發揮最好下在4強落敗是有點遺憾，但「我參賽這麼多年，很少會感受到這麼多支持我們的人，感謝球迷每天賽後願意等待長時間，感受到算是明星級的待遇，之後我們或仍會出戰在常州舉行的中國公開賽」。

謝影雪亦笑稱：「對球迷舉起手幅都感到驚喜，好像去了演唱會一樣，只差無得熄燈開閃光燈，但見到整個場都寫上鄧謝配，自己都很感動」。她其後灑淚說不捨得完成賽事，「今屆算是個很好回憶，真的很感謝所有人」。她稱賽前準備知道今仗要跟上對手速度，「無奈仍做不到，導致我們很快出現失誤，分數便拉得比較開」。

被問到這對合作超過8年的組合會帶出怎樣的精神，謝影雪先笑言「由細睇到大」，表明想為球迷帶出堅持，「除了在場內的滿足，在場外我覺得好像陪着很多人一起打波，他們亦都陪着我們，大家一起成長」。

而另一場混雙4強，頭號種子的國家隊組合馮彥哲／黃東萍激戰56分鐘後，直落兩局21：14、23：21擊敗馬來西亞隊的陳堂傑／杜依蔚，明日決賽將與隊友蔣振邦／魏雅欣包辦冠、亞軍。

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