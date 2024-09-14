羽毛球︱偕國家隊名將張寧與眾同樂　港隊雙楊配笑言由昔日小球迷變球手出席活動 (16:14)

雙楊配在活動聯同張寧、張雁宜及新加坡隊混雙組合許永凱／陳薇涵分途指導技術，並與參加者簽名合照。雙楊配在日前香港公開賽女雙首圈直落兩局止步，楊雅婷透露腰傷已大致康復，準備好本周出戰中國常州公開賽，「治療師稱這急性腰傷來得快也走得快，我剛才和60多個小朋友打都無問題」。雙楊配透露小時候也參加過這類活動，楊雅婷笑稱現在變成替人簽名的球手，拍檔楊霈霖也笑說：「以前我也是很想多拿幾個簽名，剛剛那些小朋友說要簽3張，我也明白的，我簽給你、簽給你！」

為港隊出戰東京奧運的張雁宜年初宣布結束14年全職運動員生涯，對於港隊兩名女單小將盧善恩及馬子雪冒起，轉任教練的她形容前者打法特殊、假動作較多；馬子雪則有全面技術及身體條件，惟這名師姐認為後輩仍需從訓練提升體能及穩定性，「現在比賽很多時都打足3局，打完一場就到次輪，連續兩天作賽體能消耗會較大」。

在2004年雅典及2008年北京奧運奪金的國家隊名將張寧，形容同場參與活動的港隊青年軍「很陽光」，渴望與球手互動，惟直言香港羽毛球發展需要更多專業人才，「中國有成立少年兒童體育學校，亦有省隊、少年隊、青年隊等，階梯式的培養會有幫助」。