台維斯盃｜黃澤林勝出單打為港隊扳平場數　明日雙線出擊力爭升降賽資格 (20:01)

台維斯盃採取5場3勝制，港隊首日賽事有15歲小將程銘燦（Jack）打頭陣，面對世界排名第250位的安祖迪，港將在首盤兩度發球雙錯誤加上三度遭對手破發，以1：6先輸一盤。程銘燦次盤落後1：4下，賽事因天雨暫停逾3小時，最終他再以局數1：6告負。

至於世界排名升至新高第137名的黃澤林，自今年2月在世界二組附加賽擊退津巴布韋隊，再於主場為港隊披甲，在第2場單打鬥巴拉圖。黃澤林首盤五度直接發球得分，加上接發表現出色，以6：3先拔頭籌。不過這名港隊星將次盤多次非受壓失誤並連失4局，負3：6被扳平。

黃澤林在決勝盤及時調整，在球迷打氣聲下以6：1奠勝，激戰1小時46分鐘以盤數2：1勝出，總場數追平1：1。他在明日雙線出擊，這名20歲港將先聯手黃俊鏗出戰雙打，惡鬥世界排名在頭100的艾斯高巴／夏達高，隨後轉戰單打鬥安祖迪，雙方過去曾兩度交手，黃澤林在7月底的ATP肯塔基州挑戰賽獲勝。

這場台維斯盃吸引不少球迷入場，前劍擊港將張小倫和藝人鄭俊弘等都是座上客，黃澤林笑稱在主場出擊難免感壓力，承認今日也不在最佳狀態，但高興拿下勝場，「我的表現不太好，可能因天雨等得太耐，狀態並非100%，但夠贏就得，最重要是為港隊取得一分。台維斯盃一年只得兩次，能與隊友出戰團體賽是另一種開心」。對於明日接連出戰雙打和單打，中間只得半小時休息，Coleman直言不成問題，「看到籤表後，我已知道對手不容易應付，但我對自己的體能有信心，我頂得住」。