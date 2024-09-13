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英超｜曼城明迎戰賓福特　夏蘭特因好友離世或缺陣　哥迪奧拿認須重新認識利物浦 (22:10)

英超明晚（14日）戰火重燃，開季同告3戰全勝的一哥曼城及次席利物浦，將在主場分別迎戰賓福特和諾定咸森林。今日當選8月聯賽最佳球員的「藍月」箭頭艾寧夏蘭特，近日因好友離世而悲慟不已，或會避戰，而主帥哥迪奧拿則強調對由新帥史諾執教的「紅軍」一無所知，故須加緊重新認識對方。

過去兩季英超神射手艾寧夏蘭特今季續勇銳，在首3輪先後挫車路士、葉士域治和韋斯咸中共斬獲7球，若明晚碰賓福特又入3球，便可破天荒成為首個連續3仗「戴帽」的英超球員，惟這名在聯賽上陣69次入70球的挪威國腳，因被他稱為「叔叔」的59歲好友艾查日前身故而非常傷心，又在社交網站留言「你是一個傳奇。我無法以言語來形容你對我的意義和對你的想念……謝謝你做過的一切……我們會再見面。安息吧」。據報主帥哥迪奧拿已將夏蘭特此輪上陣的決定權交予對方。

縱使當選8月英超最佳球員的夏蘭特上陣成疑，但賓福特領隊法蘭克仍對他忌憚不已，「他是幾乎難以被阻擋的。他在禁區內的移動走位或是當今其中一個最佳球員」。料法蘭克還需防範曼城的奇雲迪布尼，事關這名33歲中場在英超既交出入球和助攻各一，又於上周的歐洲國家聯賽首戰梅開二度，帶領比利時隊主場擊退以色列隊。

另外，哥迪奧拿目睹由荷蘭籍新帥史諾執教的利物浦，已在不失球下連挫葉士域治、賓福特和曼聯，當中鋒將穆罕默德沙拿及路易斯迪亞斯各入3球，哥帥說：「我與已離開利物浦的前領隊高普彼此了解，所以曾可以懶惰一點，但現因史諾的緣故，我必須多看他們比賽。我實在不太清楚他們具體做過什麼。」

至於史諾則接到壞消息，這國際賽檔期前已復出的進攻中場哈維艾利洛，因代表英格蘭U21比賽時足踝骨折，又需養傷一段時間，而阿根廷國腳中場阿歷斯麥阿里士打則內括肌受傷，恐難上陣對諾定咸森林。另外，落後曼城和利物浦兩分的季席球隊白禮頓主場對葉士域治前，有英超歷來最年輕主帥靴斯拿當選8月份最佳領隊。

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