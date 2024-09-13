羽毛球｜鄧謝配力抗疲憊 港羽賽再挫大馬組合闖4強 (21:22)

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪今晚（13日）續在香港體育館（紅館）出戰香港公開羽毛球錦標賽，兩人克服昨晚16強激戰後的疲憊，用38分鐘直落兩局力挫馬來西亞隊的吳塤閥／賴潔敏，連續兩屆晉身4強，將與國家隊組合蔣振邦／魏雅欣爭入決賽。
3號種子「鄧謝配」首局與8號種子的對手拉鋸互有領先，戰至17：17平手時連取3分打破僵局，並以21：18先拔頭籌。兩人次局曾被對手連取7分落後5：11，但經中段調整後回勇收窄分差，並在16：16平手時連奪關鍵兩分佔先，終再以21：17摘勝，連續兩關淘汰大馬組合闖4強。
鄧謝配16強激戰1小時9分鐘才以局數2：1淘汰馬來西亞年輕組合葉睿慶／蕭紫萱晉級，此戰面對排名更高的吳塤閥／賴潔敏卻直落兩局勝出。謝影雪承認受昨仗消耗影響，戰畢首局後速度和體力有回落，「一路提自己腳步不要慢下來，不然防守會很被動，很吃力」。鄧俊文稱今仗面對年紀相近的老對手，比賽節奏相對容易適應，雖16強體力消耗不少也能應付，「落後時也有信心能逐分追上，沒有特別焦急；慢慢追回來後，對手可能因而受壓，然後造成自己失誤」。
鄧謝配4強將面對國家隊2號種子蔣振邦／魏雅欣，兩人同料屆時將是一場硬仗，「輕裝上陣吧，一定唔會好打，會做好恢復，明天再拚過」。
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