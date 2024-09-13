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羽毛球｜李卓耀反負國手雷蘭曦　港羽賽8強止步　吳英倫力戰3局憾負基丁 (20:28)

香港公開羽毛球錦標賽今日（13日）在香港體育館（紅館）上演各項8強賽事。港隊男單星將李卓耀晚上登場，惟領先一局之下，以局數1：2反負國家隊球手雷蘭曦，無緣4強。

此戰為兩人首戰交手。世界排名第15的李卓耀，較雷蘭曦排名高18位。他首局早段曾處下風落後4：9，但在主場觀眾聲勢加持下，隨即連取7分反先11：9，終以21：16領先。他次局多次挑球未能過網，以15：21被對手扳平局數。李卓耀決勝局依然欠順，在局中轉場前落後6：11，終力戰下以14：21吞敗，無緣4強。雷蘭曦明日將與力爭衛冕的印尼隊球手祖拿坦基士堤爭入決賽。

李卓耀賽後自言發揮不如意，但認為香港公開賽只是頻密賽程的其中一站，希望從失利尋找得着，「要着手準備下周中國公開賽和再下周的澳門公開賽；還有很多比賽，如何在每個比賽有不同收穫是最重要，收穫之後要持續贏得每一場比賽，是我最想做到的事」。

他又指出，運動員在賽季內有高低起伏是平常事，「不可能一年四季都咁好，也不可能一年四季都咁差。今年1月印度公開賽入決賽，之後有8個比賽首輪敗陣，係咪代表自己唔得呢？過程一定有自我懷疑；時好時壞是羽毛球，以至其他運動員都會經歷」。

另一名港隊代表吳英倫則在8強硬撼印尼隊名將基丁安東尼，這名20歲新星首局雖先輸17：21，惟次局兩度連得4分下以21：14還以顏色，他在決勝局亦與基丁拉鋸到最後，惜尾段體力不繼下以18：21飲恨，以8強止步追平自己在超級500賽的最佳成績。

吳英倫賽後總結香港公開賽表現，稱獲益良多滿意發揮，「希望之後可以入到4強，甚至得獎。球迷跟我說的每一聲『加油』、『好波』，都是一種動力，讓我更努力去練波，我想每次主場都有更好的表現帶給大家」。

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相關字詞﹕明報體育 港隊 香港羽毛球公開賽 李卓耀 雷蘭曦 編輯推介

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