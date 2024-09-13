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英超｜遭C朗再次炮轟　坦夏格反駁對方「遠在沙特，已遠離曼市」 (18:23)

對於再被舊將葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）猛烈抨擊，曼聯領隊坦夏格今晨（13日）表示對方有權發表意見，但「沒關係，他遠在沙特阿拉伯，已遠離曼徹斯特」。

坦夏格日前被C朗炮轟不應公開承認無緣爭逐英超冠軍，今反駁對方道：「若你仔細閱讀文章，C朗也說過類似的說話，他有權發表意見，但沒關係，他遠在沙特，已遠離曼徹斯特」。「紅魔」雖經歷英超兩連敗，但坦夏格稱外界的聲音並沒影響他，「我知道在這個過程中處於什麼位置及必須做什麼，球隊目前還處於過渡期，需要融入很多年輕球員，還要處理傷病問題，協助球員回歸球隊」。曼聯明晚英超作客「升班馬」修咸頓時，續有左閘勞基梳爾及前鋒海倫養傷，而烏拉圭隊新兵中場文路爾烏加迪或會首次亮相。

至於早前開設Youtube個人頻道的C朗，在同日亦撰文宣布他在各個社交網的追蹤者總數已突破10億，成為史上首人，並提及這不僅是一個數字，而是證明大家對足球的熱愛，「感謝你（球迷）對我的信任、支持以及成為我生活的一部分，我們將繼續努力，共同獲勝，共同創造歷史」。

此外，熱刺的烏拉圭國腳中場賓坦古亞在6月初電視節目中，涉嫌談論隊友孫興慜時發表針對韓國人的種族主義言論，當時主持人向他索取熱刺球衣，卻回答說：「孫興慜的？也可能屬於他的表弟，因為他們看起來都是一樣。」27歲的賓坦古亞後來已在社交網站道歉，認為其言論是一個「非常糟糕的笑話」，但英格蘭足總日前發表聲明指他行為不當，「（該言論）包括明示或暗示提及國籍和／或種族和／或民族血統」，根據英足總條例有機會被禁賽6至12場的賓坦古亞，必須在英國時間下周四之前對指控做出回應。暫列英超第10位的熱刺，將在後晚主場與上季亞軍的阿仙奴合演「北倫敦打吡」。

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