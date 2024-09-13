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網球｜台維斯盃世界二組明維園開戰　黃澤林領港隊鬥厄瓜多爾 (16:06)

一連兩日的台維斯盃世界二組賽事將於明日假維多利亞公園網球場開打，港隊由首席球手黃澤林（Coleman）領軍，主場迎戰2號種子厄瓜多爾隊，力爭來年世界一組升降賽資格。世界排名升至新高第137的黃澤林，今午（13日）在賽會抽籤後期望領軍爭勝，並盼排名殺入頭100，長遠目標劍指4年後的洛杉磯奧運。

黃澤林自今年2月在世界二組附加賽擊退津巴布韋隊，再於主場為港隊披甲，他將聯同程銘燦、吳奇龍、王子夫、黃俊鏗及隊長余曉東出戰台維斯盃。港隊在首日賽事有15歲小將程銘燦打頭陣，對戰世界排名第250的安祖迪，而黃澤林在第2場單打緊接登場鬥巴拉圖。至於黃澤林次日先伙黃俊鏗在雙打惡鬥排名在頭100的艾斯高巴／夏達高，這名港隊「一哥」隨後再於單打鬥安祖迪。

黃澤林戰畢美網外圍賽後，先到中國參賽適應時差和天氣，再返港備戰台維斯盃，他稱厄瓜多爾隊不易應付，但會在主場搏盡爭勝，「對方的雙打球手排名前100，不容易應付，但比賽有很多不同的變數，要視乎臨場發揮」。他也期望繼7月底的ATP肯塔基州挑戰賽後，再次擊敗安祖迪。

提到未來目標，黃澤林期望殺入世界前100，「我累積更多比賽經驗後，開始愈打愈好，希望（排名）今年可以到前100，這並不容易，但我知道自己是可以的」。這名20歲港將更自爆曾有機會以候補身分出戰巴黎奧運，惟與另一賽事撞期而放棄，他期望4年後的洛杉磯奧運可登上五環舞台，「現在我未有能力爭牌，但4年後我依然當打，會更加成熟、更勁」。

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