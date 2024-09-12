羽毛球｜主場打氣聲助力　李卓耀鄧謝配同演後上好戲　港羽賽齊闖8強 (22:38)

曾在2019年主場封王的李卓耀，首局先以21：14摘勝，次局則負15：21。李卓耀在決勝局早段欠順，一度落後梁峻豪3：11；他其後逐步收窄差距，更在12：17時連追5分扳平。他在紅館全場球迷打氣下，即使曾陷入19：20的出局邊緣，但頑抗至「刁時」再決高下。雙方刁時期間均曾叫醫療暫停處理傷勢，最終李卓耀借助後上氣勢，以24：22拿下決勝局，局數2：1擊退梁峻豪，8強面對國手雷蘭曦。

李卓耀賽後受訪當刻，笑說尚未能消化勝仗，在劣勢時只提醒自己「做好每一球，不要心急」。他在決勝局尾段時曾做手勢鼓動球迷，完場後再次做出多個動作提醒自己冷靜。他表示在帶動氣氛和保持沉穩之間心情難免複雜，「好想令自己激昂一點提高爭勝心，又怕自己『High過龍』係咁打出界失分。自己現時還在尋找答案，究竟如何調節每一分的心態和情緒」。

至於混雙組合鄧俊文／謝影雪在16強迎戰馬來西亞隊的葉睿慶／蕭紫萱，首局先輸16：21。「鄧謝配」次局陷入拉鋸戰，雙方爭持到19：19平手後，被對手搶分「叫糊」，但兩人同在球迷打氣聲下沉着應戰，一舉連贏3分扳平局數。鄧謝配終乘着主場氣勢，決勝局再贏21：15，局數2：1反勝。

能在主場扭轉敗局，鄧謝配賽後形容球迷的全力聲援對勝利佔九成功勞，鄧俊文說：「這仗真的很累，多謝現場觀眾嗌住，沒令我們心神走咗去。若不是在香港，面對這局面可能就散咗。」謝影雪也直言此戰對手年輕，體力消耗大「辛苦過打奧運」，「啲波打了兩球後節奏開始慢，變相大家打唔死大家，對我而言是體能的考驗」。鄧謝配的8強對手，將是另一大馬組合吳塤閥／賴潔敏。

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