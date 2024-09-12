明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

羽毛球｜主場打氣聲助力　李卓耀鄧謝配同演後上好戲　港羽賽齊闖8強 (22:38)

港隊羽毛球男單首席球手李卓耀今晚（12日）在香港體育館（紅館）主場出戰香港公開羽毛球錦標賽16強，他與馬來西亞代表梁峻豪激戰3局，決勝局更克服落後8分的劣勢，在主場球迷吶喊助威下「刁時」反勝闖8強。混雙組合鄧俊文／謝影雪同演後上好戲，激戰69分鐘後以局數2：1反挫馬來西亞隊的葉睿慶／蕭紫萱晉級8強。

曾在2019年主場封王的李卓耀，首局先以21：14摘勝，次局則負15：21。李卓耀在決勝局早段欠順，一度落後梁峻豪3：11；他其後逐步收窄差距，更在12：17時連追5分扳平。他在紅館全場球迷打氣下，即使曾陷入19：20的出局邊緣，但頑抗至「刁時」再決高下。雙方刁時期間均曾叫醫療暫停處理傷勢，最終李卓耀借助後上氣勢，以24：22拿下決勝局，局數2：1擊退梁峻豪，8強面對國手雷蘭曦。

李卓耀賽後受訪當刻，笑說尚未能消化勝仗，在劣勢時只提醒自己「做好每一球，不要心急」。他在決勝局尾段時曾做手勢鼓動球迷，完場後再次做出多個動作提醒自己冷靜。他表示在帶動氣氛和保持沉穩之間心情難免複雜，「好想令自己激昂一點提高爭勝心，又怕自己『High過龍』係咁打出界失分。自己現時還在尋找答案，究竟如何調節每一分的心態和情緒」。

至於混雙組合鄧俊文／謝影雪在16強迎戰馬來西亞隊的葉睿慶／蕭紫萱，首局先輸16：21。「鄧謝配」次局陷入拉鋸戰，雙方爭持到19：19平手後，被對手搶分「叫糊」，但兩人同在球迷打氣聲下沉着應戰，一舉連贏3分扳平局數。鄧謝配終乘着主場氣勢，決勝局再贏21：15，局數2：1反勝。

能在主場扭轉敗局，鄧謝配賽後形容球迷的全力聲援對勝利佔九成功勞，鄧俊文說：「這仗真的很累，多謝現場觀眾嗌住，沒令我們心神走咗去。若不是在香港，面對這局面可能就散咗。」謝影雪也直言此戰對手年輕，體力消耗大「辛苦過打奧運」，「啲波打了兩球後節奏開始慢，變相大家打唔死大家，對我而言是體能的考驗」。鄧謝配的8強對手，將是另一大馬組合吳塤閥／賴潔敏。

有關報道：羽毛球｜戴資穎因傷棄賽　港羽賽終極戰留憾　安賽龍嚮往首封王

有關報道：羽毛球｜吳英倫港羽賽再闖關　8強碰印尼猛將基丁　馬子雪女單16強負大堀彩

其他報道：英超｜阿迪達續約阿仙奴3年　奧迪加特足踝無骨裂缺陣至少3周

其他報道：英超｜C朗再受訪轟坦夏格領軍心態　稱曼聯需從頭開始重建

其他報道：硬地滾球｜殘奧港將出席校友分享會　梁育榮勉殘疾人士為夢想努力

相關字詞﹕明報體育 香港羽毛球錦標賽 港隊 港將 李卓耀 鄧俊文 謝影雪 鄧謝配 編輯推介

上 / 下一篇新聞