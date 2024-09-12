英超｜阿迪達續約阿仙奴3年　奧迪加特足踝無骨裂缺陣至少3周 (20:13)

42歲的阿迪達過去兩季率領阿仙奴獲得英超亞軍，並在今夏進入最後1年合約期，卻一直未獲會方開出新約，其間曾堅稱宜聚焦球員轉會市場，卻在今晚落實簽新約3年，接下來3季繼續領軍。

阿仙奴的壞消息是挪威隊「軍醫」表示，「兵工廠」中場馬田奧迪加特日前在歐洲國家聯賽對奧地利時觸傷右足踝，將至少缺陣3周，意味這名25歲的挪威國腳將無緣英超對熱刺、曼城、歐聯碰阿特蘭大及巴黎聖日耳門等大戰。該軍醫又稱不幸中之大幸是奧迪加特足踝並沒有骨裂，否則養傷時間會是6周或以上。隨着奧迪加特與早前證實肩膀骨折的新兵西班牙國腳米基爾馬連奴一同缺陣，加上英格蘭隊的迪格蘭賴斯停賽，勢令下周日的北倫敦打吡大戰對手熱刺在中場方面取得優勢。

此外，曾效力阿仙奴多年的阿士東維拉的阿根廷隊門將達米安馬天尼斯，昨在世界盃南美洲區外圍賽作客不敵哥倫比亞隊後，突以手猛力拍打一部正在拍攝他的攝影機，令該名攝影師十分憤怒。哥國體育記者協會事後要求國際足協處分馬天尼斯，恐有下文。

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