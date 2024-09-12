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羽毛球｜戴資穎因傷棄賽　港羽賽終極戰留憾　安賽龍嚮往首封王 (19:44)

中華台北隊前世界一姐戴資穎今晚（12日）在香港體育館（紅館）續戰香港公開羽毛球錦標賽女單16強，惟面對印尼隊的華達妮，在首局早段因傷退賽，遺憾完成香港公開賽最後探戈。

列頭號種子的戴資穎昨仗僅用24分鐘，便直落兩局輕取美國隊的魯絲莉。她在16強面對印尼隊的華達妮，開賽連輸4分落後；其後戰至落後2：6時，突走向裁判席商談，終只征戰4分鐘後決定放棄比賽。她繼去年香港公開賽後，連續兩屆賽事因傷退賽作結，她步離球場時向觀眾席點頭揮手致謝，沿途獲球迷高呼「小戴加油」鼓勵。

戴資穎近年持續受膝患影響，已預告年底將退役，昨賽後受訪時曾笑稱「隨時做好退役準備」。她今仗賽後被問及傷勢時，只說「本來就有受傷，回去評估才能知道」。對於香港賽終極一戰留下遺憾，她說：「當然希望能上場打，所以還是做了準備落場比賽，但就是活動下來不是這麼理想。很高興每天能在場上看見大家。」

男單「前世一」安賽龍昨首圈直落兩局擊敗港將伍家朗後，16強鬥中華台北隊的蘇力揚首局受到考驗；他領先15：8下，被蘇力揚力追至20：20平手，終三度「刁時」後險勝24：22。然而他次局調整後重拾霸氣，曾連取10分拉開16：2，終以21：6輕取對手，晉級8強。香港公開賽乃安賽龍上月衛冕奧運男單金牌後的首戰，他坦承在巴黎圓夢後心態或有點放鬆，但仍嚮往在香港首嘗冠軍滋味，「我必須要有自信，正是因為不曾在此奪冠，使我倍添動力」。

至於上屆男單冠軍的印尼隊3號種子祖拿坦基士堤，16強直落兩局21：12、21：19擊敗丹麥隊的積安克，8強面對日本隊的5號種子奈良岡功大。

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