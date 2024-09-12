英超｜C朗再受訪轟坦夏格領軍心態　稱曼聯需從頭開始重建 (18:53)

C朗於2021年夏天重返曼聯，但兩年前在英國著名主持人皮爾斯摩根的專訪，炮轟曼聯及坦夏格後，最終解約轉投沙特阿拉伯球會艾納斯至今。他近日再接受曼聯名宿里奧費迪南的節目專訪，繼續狠批坦夏格，「曼聯需要從頭開始重建，作為曼聯領隊，你不能說無法贏得英超和歐聯冠軍，也許現在欠缺潛力，但不能公開說出來，心態要努力嘗試」。坦夏格雖近期經常強調近兩季贏得英格蘭聯賽盃及足總盃冠軍，但C朗認為並不足夠。

曼聯今季英超兩連敗3戰僅1勝，緊接將於周六晚作客修咸頓。對於今夏有紅魔前射手雲尼斯達萊回歸任助教，C朗認為此舉是朝正確方向邁出一步，同時再挖苦坦夏，「如果坦夏格有聽取雲尼斯達萊的建議，也許可以幫助自己，他應該聽取曾在這間球會更衣室的人意見，還有你（里奧費迪南）、堅尼、史高斯、加利尼維利，甚至費格遜爵士。如果沒有相關專業知識，就無法重建球會」。他續稱非常開心3年前重返曼聯，又高興新股東拉特克里夫領導下，球會目前逐漸改善球場及訓練設施。

此外，曼聯日前公布2023/24年球季財政報告，上季錄得破紀錄6.618億鎊（約67.39億港元）收入，較去年同期增長2.1%。但在增兵及基建等龐大開支，仍錄得1.132億鎊（約11.53億港元）虧損，亦是紅魔連續第5季虧損。根據英超盈利和可持續發展規則（PSR），球會3年內不得虧損超過1.05億鎊，而曼聯過去3年周期總税前虧損為3.129億鎊。曼聯表示，有信心可符合相關規則。

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