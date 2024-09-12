硬地滾球｜殘奧港將出席校友分享會　梁育榮勉殘疾人士為夢想努力 (16:31)

港隊在今屆巴黎殘奧共得3金4銀1銅，當中硬地滾球隊更是大豐收，何宛淇在BC3級個人賽封后，再伙拍檔謝德樺在雙人賽奪金，龍子健則於BC1級個人賽稱王，而張沅在BC4級個人賽掛銀，與「大師兄」梁育榮在雙人賽再奪一銀。

畢業於香港紅十字會甘迺迪中心的何宛淇，與在香港紅十字會雅麗珊郡主學校成為校友的龍子健及梁育榮今午齊齊出席分享會。3人異口同聲指在體育堂接觸硬地滾球，梁育榮笑言見龍子健玩得開心，於是才會嘗試；何宛淇則說：「我向來覺得體育與我無關，但硬地滾球是我可以玩的運動，而且升學需要較豐富履歷，逐漸對這項目日久生情。加入港隊後，我開始有夢想和目標，想看自己在運動路可以走得多遠」。

在今屆BC3級雙人賽摘銀的梁育榮，在6屆殘奧共得3金3銀1銅，他不諱言國際水平愈來愈高，對巴黎殘奧摘銀感高興，他又稱「希望可多打3、4屆殘奧」，龍子健則表示「希望打到打不動為止」。梁育榮不忘鼓勵殘疾人士勇敢踏出第一步，為夢想努力，「很多機構為有特殊需要的人提供支援，我覺得最重要是你要踏出第一步，做自己想做的事」。

巴黎殘奧雙金得主何宛淇則盼社會達到真正的傷健共融，「真正共融不靠口號，好多朋友不了解殘疾人士需要，覺得我們有少少成就特別欣賞，但其實不需用同情或憐憫眼光看我們，大家都能以不同方法貢獻社會」。

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