羽毛球｜吳英倫港羽賽再闖關　8強碰印尼猛將基丁　馬子雪女單16強負大堀彩 (15:35)

世界排名第56位的吳英倫，昨首圈爆冷直落兩局氣走排名第11的日本代表西本拳太；今仗遇上排第29位的波波夫再次遇強愈強，首局戰成7：7時連得7分拉開，以21：16先下一城。他次局更全程領先，局尾再次連得7分下，終再取21：9，花42分鐘再落兩局擊敗對手。

吳英倫突破去年香港公開賽16強出局的關口，追平今年5月在馬來西亞大師賽創下在超級500賽的最佳成績；他在8強將硬撼世界排名第10的基丁安東尼，賽後稱希望延續勇態再創佳績，「今日保持到昨仗的狀態，希望可以保持這團火」。他又說，過去幾個月在教練黃綜翰協助下，感覺打法更為成熟、處變不驚，「教練跟我說要一路保持冷靜、鎮定，不論失分或贏分，下一分重新來過」。

女將馬子雪則在女單16強惡鬥世界排名第9的日本隊好手大堀彩。馬子雪首局受惠於場內風向，局中已拉開優勢後先贏21：9；然而次局形勢隨兩人調場後峰迴路轉，大堀彩加快比賽節奏力逼馬子雪，以21：16扳平局數。馬子雪決勝局力抗落後1：6的劣勢，曾追至10：10平手，惟終仍以12：21飲恨。22歲的她總結這次香港公開賽之旅，稱樂見自己頂住壓力、發揮理想，「要讚自己打得好，要思考如何接受壓力；面對很強的對手時，要想如何可以準備得更好」。

女雙方面，出戰16強的3隊港將組合梁悅儀／吳詠瑢、范嘉茵／尤漫瑩及呂樂樂／曾曉昕，分別不敵對手無緣8強。