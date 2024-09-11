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世盃外｜巴西作客負巴拉圭出線告急　哥倫比亞占士傳射得手　擒阿根廷報美洲盃決賽敗仇 (19:03)

5屆世界盃冠軍巴西隊今非昔比，今晨（11日）在2026年世界盃南美洲區外圍賽作客以0：1負巴拉圭隊，錄得近5輪比賽第4場敗仗，賽後8戰得10分排第5，暫只多可參加洲際附加賽的第7位球隊巴拉圭1分，出線形勢告急。同日哥倫比亞隊憑占士洛迪古斯傳射得手，主場以2：1挫續有美斯因傷缺陣、下半場少踢1人的榜首阿根廷隊，報卻今夏美洲國家盃決賽落敗之仇及升上次席。

上輪只能在主場小勝厄瓜多爾隊的巴西隊，此仗以皇家馬德里「三星」雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯及安迪歷掛帥攻堅，雖上半場控球率達78%，但全場只有3次中框攻門，更在20分鐘被巴拉圭隊中場迪亞高高美斯在禁區頂，以腳面「扯」入中內柱彈入的世界波，以1球告負。巴拉圭繼去年10月主場險勝玻利維亞隊後再獲勝果，賽後8戰得9分升上第7，只少分別排第5和6位的巴西及委內瑞拉隊1分。世界盃南美洲區外圍賽首6名可出接出線決賽周，第7名則需踢洲際附加賽。

巴西守將馬昆賀斯說：「隊中很有多新球員，我們信心不足，在世盃外處於艱辛中，必須努力不懈，在球場中取得成績是最佳答案。」巴西將在下月再踢兩場世盃外，對手是排尾二的主隊智利隊和榜末的客軍秘魯隊。

此外，哥倫比亞隊藉中場占士洛迪古斯在25分鐘助攻中堅莫斯基拉打開紀錄，但被阿根廷隊翼鋒尼高拉斯干沙利斯在48分鐘扳平，但其隊友後衛奧達文迪在62分鐘因禁區內剷跌對手領紅兼判12碼，占士洛迪古斯一針見血為哥軍鎖定2：1勝局，賽後這世盃外唯一不敗之師以16分升上第2，追至只落後已輸兩場阿根廷兩分。

另外，2026年世界盃主辦國之一的美國，今落實以52歲的阿根廷籍名帥普捷天奴為主帥，將率領球隊參加世界盃決賽周。美國今晨主場友賽只能以1：1打和新西蘭隊，前仗更以1：2受挫客軍加拿大隊。

世界盃南美洲區外圍賽賽果

哥倫比亞2：1阿根廷

巴拉圭1：0巴  西

智  利1：2玻利維亞

厄瓜多爾1：0秘  魯

委內瑞拉0：0烏拉圭

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