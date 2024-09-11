羽毛球｜鄧謝配港羽賽首擊力退台組合　伍家朗負安賽龍止步　李卓耀贏陸光祖報敗仇 (22:44)

3號種子的鄧謝配上月底在日本公開賽獲得亞軍，回師主場首戰的對手，是上月實現奧運男雙兩連霸後重新兼戰混雙的台將王齊麟和許尹鏸的組合。兩隊首局鬥得激烈互有領先，鄧謝配曾陷入19：20的落敗邊緣，惟取得關鍵一分扳平後，「刁時」再連奪兩分，以22：20搶佔先機。鄧謝配次局雖一度落後4：8，但局中兩度連取4分重新領先，以21：17再下一城，花42分鐘直落兩局擊敗對手，明日16強鬥馬來西亞隊的葉睿慶／蕭紫萱。

鄧謝配上月戰罷巴黎奧運後曾預告拆伙在即，謝影雪稱即使最後一次主場獻技難免有少許壓力，但完成本年最大目標奧運後心情已放鬆不少。鄧謝配上屆在決賽飲恨，這次勢成二人爭取主場首冠的最後機會，謝影雪說未有設定目標，「成績沒想太多，只希望打好每一分給大家看」。鄧俊文亦說難捨與拍檔在香港公開賽並肩的時光，「想盡力在這賽場上企多幾場」。他又指出對手雖是首度搭檔，但在主力男雙的好手王齊麟領銜下也感受到壓力，「雖然王齊麟是『半客串』打混雙，但他在男雙成績有目共睹，個人能力很強，贏了他們有助適應賽事節奏，希望明天不會太慢熱」。至於另一港隊組合李晉熙／吳芷柔，以局數2：1擊敗馬來西亞組合黃天啟／林秋仙過關。

男單首圈方面，港隊星將伍家朗壓軸登場，硬撼丹麥籍「世二」安賽龍。伍家朗首局早段被對手連奪8分拉開，先輸11：21；他次局一度落後0：9，但在場球迷不時高呼「加油」打氣下仍發奮力追，終再以12：21惜敗。他賽後坦承面對這名兩屆奧運金牌得主，輸得心服口服，「他的落手得心應手，網前質量亦很高，使我難以應付。能與奧運冠軍較量的機會並不多，既然主場面對這麼強的對手，便盡力享受其中」。

至於2019年男單王者李卓耀，則以21：18、21：19力克國手陸光祖，報回上月底韓國公開賽4強敗仇。他賽後扔低球拍做出合十手勢，稱經歷巴黎奧運洗禮後，自感做人要開始更成熟，希望藉該動作提醒自己保持冷靜。他明日16強的對手，將是以局數2：1反勝港將陳延澤的馬來西亞代表梁峻豪。