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世盃外｜國足兩連敗主帥伊雲高域賽後被問會否辭職　人民日報：「一將無能累死三軍」 (17:31)

中國國家足球隊（國足）昨晚（10日）在世界盃亞洲區外圍賽第3圈，主場多踢一人於補時以1：2反負予沙特阿拉伯隊，在C組兩連敗排包尾。主教練伊雲高域賽後廣受口誅筆伐要求下台。內地官媒《人民日報》評論更形容「一將無能，累死三軍」，認為此時應有人需承擔責任。

克羅地亞籍70歲教頭伊雲高域今年2月底上任後領軍6仗僅1勝2和3負，而且連同昨仗兩球在內，在第3圈失9球中有5球為被對手用頭槌攻破大門，被批防守角球及罰球高空攻勢不力。諷刺的是，沙特主帥文仙尼賽後卻稱在角球戰術上沒有針對性部署。

國足近10年已任命9名主教練，幾乎一年一帥。內地傳媒報道，昨仗除了不少國足球迷完場後高呼要求伊雲高域「下課」，在賽後記者會上，當內地傳媒記者孫雷問及伊雲高域會否在今仗賽後辭職時，新聞發布廳內立即響起一片掌聲。對此這名老帥僅稱「這個問題不應由我回答」，暗示不會主動請辭，「我們仍朝着分組賽前4名晉級的目標努力，還有8場賽事，我們表現逐漸向好」。

《人民日報》評論稱，國足今仗14分鐘領先，19分鐘對方更領紅牌踢少一人，本應有分到手，然而主帥臨場指揮「難辭其咎」、「缺少爭勝的雄心」，到尾段多名球員體能下降卻遲遲不換人，最終被沙特補時反超前，形容為「一將無能，累死三軍」，「此時應該有人站出來承擔責任了」。國足下仗於下月10日作客硬撼首兩仗不勝的澳洲隊。

至於C組另一場，日本隊憑上田綺世及守田英正各梅開二度，作客以5：0大勝巴林隊，首兩仗狂轟12球續居榜首。B組方面，韓國隊憑隊長孫興慜交出一入球及兩次助攻，作客3：1挫阿曼隊，為新帥洪明甫在領軍第2仗取得首勝。

世盃外｜國足主場反負10人沙特　C組兩戰皆北

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