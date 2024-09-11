羽毛球｜吳英倫港羽賽挫西本拳太闖次圈　盧善恩「港隊內訌」惜負馬子雪 (16:30)

世界排名第56的吳英倫在主場球迷助威下，硬撼排名第11位的西本拳太毫無懼色；首局早段曾連取8分，一度遙遙拉開13：2，西本拳太雖其後連得5分力追，但無助吳英倫以21：13先拔頭籌。西本拳太次局回過神來，與吳英倫拉鋸一番；惟吳英倫落後12：14下，打出一波6：0攻勢扭轉形勢，終再贏21：18，直落局數2：0淘汰對手。

吳英倫此戰展現活力打法進取，並不乏扣殺得分贏得現場球迷鼓掌歡呼。他認為獲主場觀眾打氣加持，確實是贏波的推動力，「觀眾每一分都幫我加油，外人看可能覺得沒什麼分別，但其實為對手構成很大壓力，讓我只需專注衝擊對手，心態也更加興奮」。他又說，自己賽前已準備面臨一場激戰，故開賽已經全力加快節奏應戰，加上按照教練部署保持耐性，終如願摘勝，「對手可能也未適應我的打法，亂了部署。他是世界前15名的球手，因此我以衝擊的心態應付」。

盧善恩和馬子雪則在女單首圈演「港隊內訌」 ，巴黎奧運代表盧善恩首局以14：21吿負，次局一口氣打出11：0下，以21：9扳回一城，但決勝局再以17：21敗陣，無緣次圈。此戰兩人疑受場內風向影響，在背向觀眾席的一邊場地作戰時均處於下風，但盧善恩賽後拒以此作為落敗藉口，「沒有其他藉口，自己能力不足。風向是有不同，但最主要是自己問題，處理不夠好、有失誤」。

印度裔的馬子雪從外圍賽起步，殺入16強後將鬥日本隊的5號種子大堀彩。經歷次局早段連輸11分，決勝局又在領先20：13下，被盧善恩力追至20：17，終頂住壓力拿下決勝分，她賽後談及如何克服重重困難時說：「我跟自己說『不要緊，盡量打好啲先』，逼自己擺脫緊張。」

此外，雙打港將呂俊瑋今日兼戰男雙和混雙首圈，他先伙洪魁駿在男雙直落兩局22：24和8：21不敵中華台北隊的王齊麟／邱相榤，其後伙傅智恩轉戰混雙則以20：22、21：17、21：18，局數2：1反勝另一中華台北組合魏俊緯／詹又蓁。