羽毛球｜港羽賽紅館揭戰幔　楊雅婷負傷主場應戰　雙楊配女雙憾負韓組合止步 (21:55)

港隊這對被編為賽事6號種子的組合，今迎戰韓國隊組合李幽琳／申昇瓚，首局初段以4 ：9落入下風，惟「雙楊配」連取4分追至8：9，但對手不斷靠扣殺拉開比分，被韓國隊先取一局18 ：21。來到次局，雖「雙楊配」以2：0開局領先，但二人亦出現失誤下被反超兼拉開比數，她們力追下中途一度追至16：18掀起小高潮，引來現場球迷大聲打氣，但受制於對手的攻勢，再輸一局17：21，經過44分鐘後，終以局數0：2不敵李幽琳／申昇瓚，首圈止步。

賽事中途不時按着腰部的楊雅婷，賽後透露日前訓練時腰部卻出現受傷，「（受傷）最初兩天需要拿雨傘走路，後來經過治療就開始很忐忑，也是想盡自己最大能力上場」。她又表示在比賽期間做出彎腰動作仍會感到疼痛，「感謝很多香港球迷幫我們打氣，在自己的主場也很想取勝仗，但自己身體不太好，其實我覺得自己也有一點失望」，但認為自己目前已有好轉。對於受傷情况，其拍檔楊霈霖提及過去主要是打網前球，但現時都會包辦後場球，並苦笑道：「以前會說加油，但現在會說小心，小心！」

上周於台北公開賽驚喜戰至女雙8強的呂樂樂／曾曉昕，亦在首圈迎戰中華台北隊的胡綾芳／鄭宇倢，雖先輸一局18：21，但連追兩局21：15、21：16，以局數2：1反勝。呂樂樂賽後稱雖然她們是新組成的組合，但明言「希望默契越來越好，能夠贏多些球，讓所有觀眾對我們刮目相看」。

至於港將陳延澤在今早在男單資格賽，分別以直落兩局接連擊敗委內瑞拉及印度隊球手，取得正賽資格，將於明晚與馬來西亞隊球手梁峻豪爭入16強，他賽後表示該兩仗助自己適應風向及球速，望下仗能打出其技術和特點。

22歲的印度裔小將馬子雪則在女單資格賽以21：13、21：5直落兩局輕取烏克蘭隊代表，將明午的正賽32強對陣隊友盧善恩，上演港隊「內訌」。首戰香港公開賽的馬子雪賽後稱今屆目標是發揮自己最好水平，「輸贏無所謂，主要是想取得多些經驗，不想因為失誤或者打得不好而輸掉比賽」。

港隊其餘賽事方面，鄧志輝／梁悅儀在混雙資格賽以局數2：1險勝隊友鄒軒朗／梁詩樂，躋身正賽；混雙的洪魁駿／曾曉昕、楊盛才／呂樂樂，以及男雙組合鄒軒朗／鄧志輝，同樣以局數0：2落敗齊未能突圍。女將梁珈穎則在女單資格賽的港隊內戰，以局數2：1擊敗楊芯宜，連同洪魁駿／呂俊瑋在男雙資格賽以直落兩局勝出，一同闖入正賽。女雙組合梁悅儀／吳詠瑢亦在首圈輕鬆直落兩局淘汰中華台北隊的詹又蓁／林芷均，但男雙組合羅卓謙／楊盛才在首圈以0：2負韓國隊的金基正／金沙朗，提早下馬。

此外，3名男將李卓耀、伍家朗與吳英倫，明日將於主場分途亮相出戰男單首圈，前者因應幾名球手賽前退賽，被編排將轉為惡鬥國家隊球手陸光祖；伍家朗將硬碰應屆巴黎奧運金牌得主的丹麥隊名將安賽龍；得以直入主賽的吳英倫則對陣日本隊星將西本拳太。早前預告今屆或是最後一次主場出擊的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，經過籤表更新後亦將於明晚在混雙首圈面對中華台北隊的王齊麟／許尹鏸；相隔約3個月再出賽的另一混雙組合李晉熙／吳芷柔也在同晚首圈撼馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙。

而世界羽聯（BWF）昨公布這項屬世界巡迴賽超級500分站的退賽名單，其中包括有男單「世一」國家隊的石宇奇及李詩灃；女單有本身為賽事次號種子的國家隊代表王祉怡、日本隊好手奧原希望；男雙亦有在應屆巴黎奧運摘銅的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯；混雙亦有中華台北隊組合葉宏蔚／李佳馨等。

除了場內比賽，香港賽馬會亦在場外安排包括考驗反應、手眼協調等互動攤位遊戲，並為了配合中秋節的來臨，向球迷佈置關於羽毛球的猜燈謎活動。

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