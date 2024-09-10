籃球｜籃總推小籃球發展計劃　引入FIBA青訓模式　冀日後設U6至U14梯隊 (19:38)

目前籃總的青訓架構從8至11歲的幼苗培訓計劃開始，青年代表隊則是從U16梯隊開始。新的青訓發展計劃將延伸涵蓋U6、U8及U10的小籃球男女混合組，以及U12和U14的男、女子組，料下月透過公開選拔招收學員，並在11月投入訓練。新青訓計劃引入FIBA教材，並設晉級考試檢視學員進度。FIBA中國區總經理方亮致辭時說，希望藉FIBA豐富的青訓經驗，將系統、專業、實用和富趣味性的訓練帶給香港兒童和青少年。

青訓發展計劃將由籃總委任「中國香港籃球推廣有限公司」作為培訓機構，代表該公司出席成立儀式的前甲一球員沈聰表示，香港過往較少接觸用矮框、細場的「小籃球」，認為加以推廣其發展，對小將技術發展有益，「香港6歲、8歲的小朋友過往從小要射高籃框，射姿完全錯誤，小籃球讓學員能沒有身高障礙的鍛鍊，到長大轉射高籃框時也是正宗的手法」。沈聰又指出，計劃將安排在非康文署的私人場地舉行，學費將是「正常市場價」。

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