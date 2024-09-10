世盃外｜國足主場反負10人沙特　C組兩戰皆北 (22:25)

國足上輪作客亞洲一哥日本隊慘吞7蛋，同時寫下面對亞洲國家最大敗仗及雙方對賽最大分差紀錄。賽後內地輿論一片罵聲，新華社接連發表兩篇評論文章談及國足糟糕表現，並批評球員在場上出現崩潰情况，「難怪網上批評之聲四起，『毫無血性』成為觀眾的眾口一詞」，並表明不能接受「擺爛」。對於今仗面對沙特的大戰，另一文章又指出「國足會被壓力徹底擊垮，在強敵面前又一次潰不成軍，然後破罐子破摔淪為笑柄？還是選擇知恥而後勇，拿出血性和鬥志，在場上戰鬥到最後一刻，維護中國足球岌岌可危的尊嚴？」

今晚國足重返主場於大連梭魚灣專業足球場迎戰西亞勁旅沙特阿拉伯隊，全場一片紅海。賽前陣中主將李磊表明是役「大家會看到一個全新的中國隊」，而開賽14分鐘國足亦有好開始，由費蘭多開角球，蔣聖龍欲接應下力迫沙特中堅拉耶美令後者誤擺烏龍而先開紀錄。3分鐘後，客軍更有中場穆罕默德簡奴因踢中蔣聖龍胸口，被球證直接出示紅牌逐離場。

國足在踢多1人的優勢下未取太大優勢之餘，更於39分鐘被沙特藉角球攻勢，由左閘卡迪殊接應傳中近門頭槌頂入扳平。及後國足積極尋機，其中射手武磊於補時階段頭槌攻門中柱彈出未能重奪領先，半場打和1：1。

換邊後國足主導形勢但攻勢欠銳，反觀沙特隊長艾達沙尼於63分鐘藉反擊半單刀射中楣幾乎反超前。戰至90分鐘，沙特再憑角球攻勢由卡迪殊頂入梅開二度取奠勝球，最終國足以1：2反負，在C組兩戰全敗後續敬陪末席，沙特則「開齋」兩戰得4分。

同組另一場，首輪驚喜言和沙特的印尼隊延續勇態，今於主場惡鬥另一勁旅澳洲隊終守和0：0，兩戰不敗得兩分暫列C組第4，「袋鼠軍團」則兩戰僅得1分排第5。

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