巴黎殘奧｜港隊大軍凱旋　陳浩源冀退役後獲港人記住　余翠怡享受心態續求進拒「躺平」 (16:50)

39歲的陳浩源是港隊史上唯一輪椅羽毛球手，今屆突破上屆銅牌成績摘銀而回後正式掛拍的他感言道：「一打完決賽已很掛住比賽場上的感覺，雖然未來仍會在羽毛球場打波，但不會再有那種幻得幻失，打比賽前睡不着覺及贏波輸波的激情感覺。不過回顧職業生涯取得的成就我已很滿足了，也夠我在樹頭講我嘅故仔俾小朋友聽。」對於成為單屆開、閉幕禮擔任持旗手，他亦深感榮幸，「可說是圓夢了，一直好想有些相片能好好代表自己，這兩次持旗是很具標誌性」。

談及日前在個人社交網呼籲外界多關心沒有獎牌的運動員，陳浩源表示因自己都是過來人，過往輪椅羽毛球在很多屆殘奧都未被列入比賽項目，「當時發覺在聚光燈內外的運動員有明顯落差，因此希望外界將一些餘光關心一下，祝福一下他們」。他又點名今次失利的SH6級羽毛球隊友朱文佳，希望大眾給予對方多些鼓勵，最後亦希望大家記得自己是一名「曾為港出戰了16年、在兩屆殘奧取得獎牌的出色輪椅羽毛球運動員」。

由於香港至今只有他一名輪椅羽毛球手，因此未來沒條件成為教練，但承諾若有後輩有意出戰此項目，即使免費都會教。而他未來方向是希望透過教育工作續為社會走向共融，並會成立學院，幫助一些殘疾人士有信心重投社會，並將他們的故事分享給健全的年輕人。

至於香港輪椅劍擊隊今屆與獎牌數度擦身而過，40歲大師姐余翠怡表示透過今屆賽事，團隊知道未來新一個周期應該怎樣去準備，亦欣喜有如湯雅婷這樣的後起之秀去傳承。而談及早前透露的自身壓力，她表示：「明白目前世界各地的殘疾運動發展愈來愈快，自己都想尋求突破，因此過去這個殘奧周期都多了不少海外集訓的時間，自己都在比賽的臨場發揮上感受到進步，即使沒獎牌有些失望，但自己都很快去想怎樣可以做好啲呢，所以壓力都幾大，發覺自己都多了不少白頭髮，哈哈！」

此外，她亦承認賽前收到不少鼓勵自己可爭奪金牌回來的信息，自覺有種無形的壓力，所以曾找心理醫生去調節，並提及在女子重劍團體賽8強面對東道主法國隊時，對手主場觀眾的反應及氣氛好熾熱，她便不理大家支持的是自己還是對方，並借助這氣氛去享受比賽的過程。她又笑言自己未有退意，即使今屆失利，但我仍有看到自己很多不足之處，所以自己不想「躺平」，反而已經開始在想未來的訓練計畫。始終自己已到了一定年齡，過去的成就亦不會改變，今後可多些以享受之情去繼續求進。

至於游隊兩名年輕女飛魚陳睿琳及吳卓恩今屆分別奪牌而回，其中在女子S14級100米蝶泳摘銀的20歲星將陳睿琳表示：「在殘奧初次奪牌及閉幕持旗深感榮幸，很高興今屆有觀眾在場，氣氛與上屆很不一樣。接下來將先休息，未來將會進一步尋求改善主項蝶泳的表現，目標下屆爭金甚至放眼世界紀錄。」而年僅14歲的吳卓恩，初征奧便在主項的女子SB6級100米蛙泳摘銅，更打破了大前輩蘇樺偉的港隊最年輕殘奧奪牌紀錄，她說：「取得這成就真的很榮幸，我也非常滿意表現，特別感謝父母背後支持，令我可踏上這舞台。」而她又笑言賽前曾向何詩蓓徵詢意見之餘，更問了一些關於巴黎這座城市的事，「因為自己第一次去，好想見識一下」。