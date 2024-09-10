巴黎殘奧｜港隊大軍凱旋　陳浩源冀退役後獲港人記住　余翠怡享受心態續求進拒「躺平」 (16:50)

巴黎殘奧周一凌晨閉幕，中國香港代表團最後大軍今早（10日）凱旋歸港，在輪椅羽毛球WH2級男單摘銀的陳浩源戰畢今屆後正式退役，他期望外界以後會記得港隊有過他這名輪羽球手，並為成為港隊史上首人在大型運動會單屆成為開幕及閉幕禮持旗手感榮幸，並笑言若未來後繼有人，絕不介意免費任教。
39歲的陳浩源是港隊史上唯一輪椅羽毛球手，今屆突破上屆銅牌成績摘銀而回後正式掛拍的他感言道：「一打完決賽已很掛住比賽場上的感覺，雖然未來仍會在羽毛球場打波，但不會再有那種幻得幻失，打比賽前睡不着覺及贏波輸波的激情感覺。不過回顧職業生涯取得的成就我已很滿足了，也夠我在樹頭講我嘅故仔俾小朋友聽。」對於成為單屆開、閉幕禮擔任持旗手，他亦深感榮幸，「可說是圓夢了，一直好想有些相片能好好代表自己，這兩次持旗是很具標誌性」。
談及日前在個人社交網呼籲外界多關心沒有獎牌的運動員，陳浩源表示因自己都是過來人，過往輪椅羽毛球在很多屆殘奧都未被列入比賽項目，「當時發覺在聚光燈內外的運動員有明顯落差，因此希望外界將一些餘光關心一下，祝福一下他們」。他又點名今次失利的SH6級羽毛球隊友朱文佳，希望大眾給予對方多些鼓勵，最後亦希望大家記得自己是一名「曾為港出戰了16年、在兩屆殘奧取得獎牌的出色輪椅羽毛球運動員」。
由於香港至今只有他一名輪椅羽毛球手，因此未來沒條件成為教練，但承諾若有後輩有意出戰此項目，即使免費都會教。而他未來方向是希望透過教育工作續為社會走向共融，並會成立學院，幫助一些殘疾人士有信心重投社會，並將他們的故事分享給健全的年輕人。
至於香港輪椅劍擊隊今屆與獎牌數度擦身而過，40歲大師姐余翠怡表示透過今屆賽事，團隊知道未來新一個周期應該怎樣去準備，亦欣喜有如湯雅婷這樣的後起之秀去傳承。而談及早前透露的自身壓力，她表示：「明白目前世界各地的殘疾運動發展愈來愈快，自己都想尋求突破，因此過去這個殘奧周期都多了不少海外集訓的時間，自己都在比賽的臨場發揮上感受到進步，即使沒獎牌有些失望，但自己都很快去想怎樣可以做好啲呢，所以壓力都幾大，發覺自己都多了不少白頭髮，哈哈！」
此外，她亦承認賽前收到不少鼓勵自己可爭奪金牌回來的信息，自覺有種無形的壓力，所以曾找心理醫生去調節，並提及在女子重劍團體賽8強面對東道主法國隊時，對手主場觀眾的反應及氣氛好熾熱，她便不理大家支持的是自己還是對方，並借助這氣氛去享受比賽的過程。她又笑言自己未有退意，即使今屆失利，但我仍有看到自己很多不足之處，所以自己不想「躺平」，反而已經開始在想未來的訓練計畫。始終自己已到了一定年齡，過去的成就亦不會改變，今後可多些以享受之情去繼續求進。
至於游隊兩名年輕女飛魚陳睿琳及吳卓恩今屆分別奪牌而回，其中在女子S14級100米蝶泳摘銀的20歲星將陳睿琳表示：「在殘奧初次奪牌及閉幕持旗深感榮幸，很高興今屆有觀眾在場，氣氛與上屆很不一樣。接下來將先休息，未來將會進一步尋求改善主項蝶泳的表現，目標下屆爭金甚至放眼世界紀錄。」而年僅14歲的吳卓恩，初征奧便在主項的女子SB6級100米蛙泳摘銅，更打破了大前輩蘇樺偉的港隊最年輕殘奧奪牌紀錄，她說：「取得這成就真的很榮幸，我也非常滿意表現，特別感謝父母背後支持，令我可踏上這舞台。」而她又笑言賽前曾向何詩蓓徵詢意見之餘，更問了一些關於巴黎這座城市的事，「因為自己第一次去，好想見識一下」。