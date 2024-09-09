明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球｜史拿美網決賽擒費利斯封王　將錦標獻病重阿姨　認承受禁藥風波壓力 (18:50)

網球壇「一哥」史拿今晨（9日）在美國公開賽男單決賽，以盤數3：0輕取東道主球手費利斯，成為首個揚威這大賽的意大利籍男子球手，並繼年初澳網後第2次在大滿貫封王。他賽後坦言今屆承受禁藥風波壓力下參賽，並將這個冠軍獻予年少時照顧他及正病重的阿姨。

史拿此役以賽前6場勝仗僅失掉兩盤的強勢決戰12號種子費利斯，結果控制戰局的他，全場只有21次無壓力犯錯及六度破發，以直落3局6：3、6：4、7：5輕勝無壓力犯錯多達34次的費利斯，繼澳網後再次捧起大滿貫冠軍獎盃，而其單季連奪首兩個大滿貫，則超越佐高域、拿度、名宿費達拿、森柏斯及阿加斯等，平了阿根廷名將華拉斯於1977年的成就，而紀錄保持者則是1974年三奪大滿貫的美籍名宿干納斯。此外，史拿是繼2015年女單冠軍彭妮達後，第2個在美網單打賽事奪魁的意籍球手。

史拿今屆美網開戰前，被確認今年3月兩度被驗出對禁藥合成代謝類固醇呈陽性，但獲國際網球誠信機構（ITIA）確認並無過失免禁賽，惟仍受到包括費達拿在內的質疑聲音，故此史拿坦承今次是帶着禁藥醜聞的陰影出戰美網，而在獲勝後他立即興奮地走上看台與團隊慶祝勝利，並說：「這個獎盃對我意義重大。我近期並不好過，壓力比澳網時要大，但一直獲團隊和家人力挺……我自覺隨着一場又一場的比賽而成長，自信心也愈來愈強……我能說的是，即使出現禁藥事件，球員們的總體反應還是相當積極的。當然，也有一些不同的聲音，這也是普遍現象。」

史拿又透露將這個錦標獻予少時不時照顧他的阿姨，「她的健康不太樂觀，我不知道她還能活多久，只知道很高興還能與她分享這時光。她是我生命中非常重要的人。我希望每人都無恙，但不幸地這是沒可能的」。至於被指與今年稱雄法網和溫網的21歲的西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯已壟斷當今網壇，23歲的史拿說：「我為看到新的冠軍和對手誕生而高興。我總會遇上一些能讓我變得更優秀的球手，然後你必須想辦法戰勝他們。」

費利斯則為未能繼2003年的洛迪克後，成為首個在美網男單封王的東球主球手而失望，26歲的他說：「我知道美國人已等待冠軍很久了，所以很抱歉這次未能如願。我會繼續努力，希望下次成功。」他的最新世界排名會升上第7，德國籍的阿歷山大薩維利夫則會升上次席，隨後是艾卡拉斯及跌落第4的佐高域。

相關報道：史拿捲禁藥風波重申沒做錯 解僱疑涉事物理治療師

其他報道：世盃外｜國足明返主場迎戰沙特　新華社撰文強調「擺爛不能接受」　孫繼海反駁網紅「踢人」言論

相關字詞﹕體育 美網 網球 美國公開賽 史拿 費利斯 禁藥 佐高域 決賽 大滿貫 費達拿 卡路士艾卡拉斯 洛迪克 意大利 彭妮達 阿歷山大薩維利夫 華拉斯 阿姨 澳網 編輯推介

上 / 下一篇新聞