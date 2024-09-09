世盃外｜國足明返主場迎戰沙特　新華社撰文強調「擺爛不能接受」　孫繼海反駁網紅「踢人」言論 (17:56)

國足在上周四作客亞洲一哥日本隊慘負0：7，寫下雙方交手最大比數及面對亞洲國家最大敗仗紀錄。賽後輿論批評國足在落後下戰意不足，終招致大敗一場。大軍近日回國於大連備戰明晚主場面對沙特阿拉伯隊的世盃外亞洲區第3圈次輪賽事，新華社昨日發表一篇題為「今日男足，不能只剩下擺爛」的評論文章，認為不敵當今已是世界強隊的日本，敗仗或屬意料之內，但創下隊史最大分差卻令人驚詧，並指出國足球員出現崩潰的比賽狀態，「低級失誤不斷，沒有戰術，沒有配合，沒有拼搶，連身體對抗都沒有……難怪網上批評之聲四起，『毫無血性』成為觀眾的眾口一詞。」而文章更強調「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受。兩天後，男足將主場迎戰又一支亞洲勁旅沙特隊，廣大球迷的這一心理底線不容再遭破防」。

曾效力曼城及水晶宮等英超球會的國足名宿孫繼海，今亦在社交平台道出個人對中國足球現時的看法，認為日前的大敗是一個機會讓大家認清國足現時處於世界上哪個水平，目前首要任務是慢慢建立長遠而有效的青訓系統，以及鼓勵球員外闖，「正如人家（日本隊）的球員都是從英超、德甲、西甲這些高水平聯賽回來踢（國際賽）的」。而他又特別回應日前有內地網紅稱「踢不過人家，你可以踢人啊！」的言論，他認為有關說法不要得，且若按照對方說法，踢人的球員將領紅被逐，「也許會輸得更多」。此外，他又認為現任的克羅地亞籍國足主帥伊雲高域不再適合任教，更形容「他對中國的足球沒有任何的幫助」。

至於上輪中日之戰稱因轉播費原因並未安排直播的中央電視台，至截稿前節目表顯示同時間將會播放WTT乒乓球冠軍賽澳門站，至於本港則已落實由港台電視32台直播。