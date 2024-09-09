巴黎殘奧｜陳浩源陳睿琳領港隊謝幕　奧組委主席：兩奧創造歷史性夏天 (19:20)

閉幕禮續由法國籍創意總監若利（Thomas Jolly）執導，先從法國歌手Santa的表演拉開序幕，而法國總統馬克龍繼巴黎奧運開幕禮、閉幕禮及巴黎殘奧開幕禮，再度親臨會場支持各國選手。其後連同難民隊在內共169個國家或地區代表團的持旗手先後步入會場，包括由羽毛球星將陳浩源與游泳女將陳睿琳「擔大旗」的港隊，前者在羽毛球男子WH2級單打勇奪銀牌；而陳睿琳則在女子S14級100米蝶泳以刷新亞洲紀錄時間摘得銀牌。至於國家隊旗手是今屆殘奧在游泳上共獲得7面金牌的20歲小將蔣裕燕，以及在男子T11級跳遠項目創世界紀錄下奪金和T11級100米短跑摘銅的31歲名將邸東東。

隨着所有運動員及代表進場，巴黎奧組委主席埃斯坦古致辭時表示殘奧會和奧運會創造一個「歷史性的夏天」，並認為今年將銘刻在人們的記憶中。而國際殘疾人奧委會（IPC）主席安祖柏辛斯（Andrew Parsons）亦提及法國為未來的奧運會樹立「典範」。然後有6位不同國家的運動員上台接受委任，成為新任的國際殘疾人奧委會運動員委員會委員，包括國家隊的健力運動員譚玉嬌，早前她在女子67公斤級以下決賽以破世界紀錄成績下奪金，成功三連霸。

來到交接環節，巴黎女性市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）將殘奧會旗幟給予IPC主席安祖柏辛斯後，並把旗幟交接到下屆2028年主辦城市洛杉磯市長巴斯（Karen Ruth Bass）手上，雖因滂沱大雨，無法從杜樂麗花園進行最後一次熱氣球聖火升空，但當為法國隊奪得女子硬地滾球BC1級金牌的選手Aurelie Aubert吹熄聖火燈內火種，亦象徵巴黎殘奧畫上句號。

聖火熄滅之後，閉幕禮進入「派對時間」，24名法國著名電子音樂藝術家，在長達1小時的演出中透過打碟和混音技巧，向約4400名參賽運動員呈配電子音樂及巴黎作為慶祝和文化之城的歷史，以盛大聚會完結今屆殘奧。

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