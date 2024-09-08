高級組銀牌｜南區3球輕取九龍城　連續兩屆8強鬥東方 (19:25)

兩支在首輪港超皆敗的區隊在銀牌碰頭，南區在正選門將伍瑋謙為港足出戰斐濟三角賽，今仗改由21歲小將顏翱天「擔正」；九龍城則起用38歲門將李瀚灝把關。賽事460人入場，沒設視像裁判（VAR）執法。16分鐘，今季加盟的基哥利接應李嘉耀長傳後在禁區抽射入網，為南區先開記錄，及半場領先一球。

換邊後，南區後備入替的黎格爾在70分鐘右路傳中，藉對方中場迪高攔截誤擺烏龍擴大比數。雖基哥利在84分鐘12碼宴客，惟後備上陣的巴西籍前鋒積遜於89分鐘門前頭槌破網埋齋，終淨勝九龍城3球，將連續兩屆8強都鬥東方。至於下輪港超，南區將於周六晚作客對傑志，九龍城則下周日下午作客均業北區。

南區雖大勝一場，但主帥楊正光直言表現未算理想贏得不易，「無論是跑動、傳球或者變速，落完雨後的場地對球員是吃力」。對於李小恆及川瀨浩太連續兩仗沒列入大軍，光sir解釋因球隊外援名額已滿，盼他們能爭取位置，包括希望前者盡早取得特區護照；連續兩仗建功的基哥利則歸功於隊友。

九龍城升班後首兩仗共失8球，主教練陳銘剛承認防守要作改善，「不過我仍然對球員有信心，希望之後表現愈來愈好，不想辜負球迷入場的期望」。他又解釋今仗由袁皓俊改為李瀚灝把關，因隊中所有門將均狀態出色，今次變動旨在盼為球隊帶來新元素。

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