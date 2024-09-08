斐濟三角賽｜安永佳連續兩仗建功　港足逼和斐濟兩戰不敗奪冠捧盃 (13:14)

港足及斐濟隊在三角賽首仗對所羅門群島隊，分別以3：0及1：0擊敗對手，港足得失球較佳下今仗只要不敗便可贏得冠軍。世界排名159位的港足今仗面對排名高6名、排153位的斐濟，相比首仗陣容有5個變動，由隊長葉鴻輝把關，上季香港足球先生陳肇鈞聯同胡晉銘、潘沛軒及前鋒米高復任正選。

賽事在斐濟第二大城市勞托卡的邱吉爾公園球場舉行，只有一邊位置有坐位，比賽草地質素明顯較首仗球場為佳，與香港足總合作到當地拍攝宣傳片的藝人鄭裕玲（Do姐）亦成坐上客，10多名專程到場的香港球迷則在另一邊草地斜坡上觀戰打氣。

面對有多3日休息及有主場之利的斐濟隊，港足4日內踢第2場，上半場受制對手鮮有機會推進到中前場攻門。斐濟球員在身形及逼搶明顯較首仗對手所羅門群島隊為高，12分鐘先有機會，曾在澳職落班6季的37歲老將射手基舒亞接應高波入楔禁區，欲推過葉鴻輝時被封阻射門。港足戰至17分鐘在罰球攻勢後輸反擊先失波，斐濟中場鄧恩快放單刀射門被葉鴻輝撲出不遠，被另一中場拿迪加後上飛身補頂入網。落後的港足曾有米高門前接應祖連奴橫傳撞射，被門將馬泰蘇華擋出兼越位在先；補時階段，斐濟中場雅達殺入禁區攻門再被葉鴻輝擋出，港足半場落後0：1。

港足下半場換入安永佳及傷癒的陳俊樂，入替胡晉銘和米高。初段未見起色續被斐濟主導，多次被傳身後波突入禁區，一次中堅勞烈斯踢跌對手幾乎輸12碼，其拍檔周緣德則及時攔截另一次射門；港足中場失勢下多以反擊及死球攻勢進攻，64及74分鐘分別換入中超兵孫銘謙及理文中場黃威加強攻力，大半場受壓下，在77分鐘首次正式攻門即扳平，入替不久的黃威在右路底線地波傳中，安永佳在禁區走位接應後起腳破網，亦是這名中超深圳新鵬城前鋒連續兩仗建功。斐濟81分鐘錯失黃金機會，基舒亞把握勞烈斯回頂犯錯，接球後推過葉鴻輝射門中網側，尾段雙方再無增添紀錄下，最終打和1：1各得1分。

港足賽後與斐濟同樣兩戰1勝1和得4分，藉較佳得失球贏得斐濟三角賽冠軍，賽後在葉鴻輝帶領下高舉獎盃，所羅門群島兩戰皆敗敬陪末席。暫代領軍的助教盧斯爾苦笑承認今仗陷於苦戰，「上半場踢得不好，下半場雖有改善，但斐濟踢法很進取，令我們難以踢出部署，但最重要是完成目標贏得冠軍」。他續說今次三角賽23名港足球員都獲得上陣機會，包括首為大港腳上陣的吳宇曦、周子謙及伍瑋謙，並期望球員汲取今次經驗，在將來應對同樣踢法硬朗的對手。港足明午返港。

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