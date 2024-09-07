巴黎殘奧︱輪椅劍擊隊女重團體賽8強憾負法國　港隊今屆3金4銀1銅收官 (19:50)

香港輪椅劍擊隊今屆在「七金劍后」余翠怡領銜下連日出戰多個項目，即使數度與獎牌擦身而過，但眾將鬥志未眠，在終極一戰的女重團體賽以世界排名第6身分出戰，首擊的16強面對美國隊，打頭陣的范珮珊雖以4：5反負Jataya Taylor，但次局余翠怡隨即以6：1力克Ellen Geddes重奪領先，加上范珮珊在第4局打出5：0攻勢，連同昨於女重個人賽取第4的湯雅婷亦有不俗發揮，包括在第7局以5：1贏Ellen Geddes助港隊鞏固優勢，最終以45：36淘汰美國隊晉級。

8強面對世界第3的東道主法國隊，范珮珊在首局面對好手Brianna Vide雖先失3分，但藉對方屢次違例兼兩次領紅牌罰分，戰畢3分鐘後以3：3言和。余翠怡在次局顯大將之風以7：2輕取Cecile Demaude，助港隊拉開10：5優勢。不過，港隊在隨後3局皆告負遭反超而落後22：25。第6局余翠怡上陣贏8：4，將比數再度超前30：29，及後雙方拉鋸至第8局後打成40：40平手，由余翠怡再披甲在最後一局惡鬥Brianna Vide，結果以1：5告負，總比數輸41：45，無緣躋身4強，未能為今屆香港輪椅劍擊隊取得獎牌零的突破。

賽後范珮珊承認對落後及自己發揮不算太好而有些失望，但同時亦為順利完成巴黎殘奧之選感開心。而湯雅婷亦滿意自己今日在戰術上的發揮。余翠怡隨後則稱讚初征奧的湯雅婷在關鍵時刻頂住壓力的表現，亦強調今屆自己一直希望突破心理關口，以享受的心態去專注打好每一分每一劍，沒太多想比分及輸贏，即使沒取得獎牌，但能踏上這舞台已很滿足；她又希望外界可多多支持不同項目的運動員，包括默默堅持但未能躋身殘奧的港將。

游泳方面，港將吳卓恩今於女子S6級100米背泳初賽以1分39.40秒完成，總成績排第11位，無緣躋身決賽。

值得一提的是，香港賽馬將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」發放獎金予一眾表現優秀的中國香港殘疾人運動員，當中硬地滾球隊成大贏家，5名成員以3金2銀成績，共獲825萬港元獎勵。

連同游泳、羽毛球等項目勇奪獎牌，以及其他排名第4至第8名的殘疾人運動員，合共獲超過1,250萬港元獎金以示獎勵。

至於今屆為港隊在羽毛球及游泳項目奪銀牌的陳浩源及陳睿琳將出任港隊閉幕禮持旗手，其中陳浩源繼開幕禮後再獲選為持旗手。

相關報道：巴黎殘奧｜硬地滾球港隊奪3金2銀返港 雙金得主何宛淇冀設立獎學金助青年

其他報道：網球︱黃澤林上海站4強止步 無緣5闖ATP挑戰賽決賽

其他報道：斐濟三角賽︱港足明早鬥斐濟爭冠 將帥稱場地質素較佳冀更多地面組織進攻

其他報道：世盃外｜蘇亞雷斯烏拉圭告別戰無入球和波失分 美斯賽前拍片祝福