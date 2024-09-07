網球︱黃澤林上海站4強止步　無緣5闖ATP挑戰賽決賽 (16:55)

年僅20歲的黃澤林在ATP挑戰賽上海站首3圈均以直落兩盤淘汰對手，惟接連征戰多項賽事的Coleman，今在男單4強甫開賽首局便遭日籍球手島袋將打破發球局，其後回勇的他雖在首盤第6局取得兩次破發機會，惟未竟全功，加上在第9局出現發球雙錯誤及無壓力下失誤而再被破發，終以3：6先輸一盤。

次盤黃澤林加強第一發命中率後表現改善，其後雙方一直拉鋸，即使Coleman在第8局雖再被破發，但他在隨後一局及時回敬首破發，結果二人戰至決勝局，但Coleman疑因體能下滑力不從心，終輸細分2：7，以6：7再輸一盤，無緣第5次殺入ATP挑戰賽決賽，爭取個人首座ATP錦標。至於島袋將明日決賽的對手將是早前在美國公開賽外圍賽次圈淘汰黃澤林的中華台北隊好手許育修。

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