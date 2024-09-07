斐濟三角賽︱港足明早鬥斐濟爭冠　將帥稱場地質素較佳冀更多地面組織進攻 (15:26)

斐濟vs.香港 港台電視32台 下周日上午11：00直播

世界排名159名的港足，周四首仗憑祖連奴、安永佳及黃威各建一功，以3：0大勝排141名的所羅門群島隊，大軍由斐濟首都蘇瓦轉赴第二大城市勞托卡續戰，在邱吉爾公園球場面對首仗同勝、有主場之利排153名的斐濟隊。

盧斯爾提及，經過賽前操練後，感覺今次比賽場地草地質素比上仗的HFC銀行體育場為佳，對港足是好消息，預期可踢出更流暢組織的足球，並透露隨着中場陳俊樂復操，所有球員都可候命。

上仗未有上陣的中場陳肇鈞稱，有足夠時間休息後，已準備好今仗上陣，亦提及場地質素提升不少下，預計可運用更多地面組織進攻，「希望透過這兩場面對世界排名相近的球隊，可以踢出自身風格和實力贏波，從而建立球員信心，同時給新主教練（韋斯活）看到我們狀態及踢法如何」。前鋒米高重申來到作客是為獲勝，「我們已準備好及知道應如何做，要貫徹踢法進取爭勝」。

斐濟首仗憑尾段射入12碼以1：0小勝所羅門群島，盧斯爾、陳肇鈞及另一中場余在言均提及對手有身高及身型對抗較佳，亦有死球攻勢及壓逼，會多以猜傳組織製造攻勢應對。

斐濟三角賽︱港足兩入12碼3球輕取所羅門群島 下周日與斐濟爭冠 安永佳破入球荒