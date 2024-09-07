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世盃外｜蘇亞雷斯烏拉圭告別戰無入球和波失分　美斯賽前拍片祝福 (13:33)

烏拉圭隊今晨（7日）在世界盃南美洲區外圍賽主場0：0悶和巴拉圭隊，37歲射手蘇亞雷斯射門中柱兼被罰黃牌，未能以勝仗及入球告別國際賽，賽前他獲好友美斯在球場熒幕播放影片送上祝福。

這場蘇亞雷斯的國際賽告別戰，有科蘭及高甸等烏拉圭名宿入場支持，球迷亦在場內掛上多幅巨型橫額致敬，賽前安排了短暫告別儀式，蘇亞雷斯的美職國際邁阿密隊友美斯，透過球場熒幕播放的影片向好友送上祝福，「你對烏拉圭人民和球壇都如此重要，我在這特別日子表達心意，很幸運能與你做隊友，值得致敬，希望你能好好享受最後一場國際賽」。

今仗出任隊長兼正選踢足全場的蘇亞雷斯，曾在18分鐘半車身抽射中柱，以及完場前因替隊友出頭與對手爭執而被罰黃牌，最終與巴拉圭悶和0：0各得1分，烏拉圭7戰14分續排第2，落後榜首阿根廷隊4分。

蘇亞雷斯自2007年起17年來為烏拉圭隊上陣143入69球，屬隊史入球最多球員。這名37歲射手表示，今後他將成為一名普通球迷，永遠為烏拉圭打氣。主帥比爾沙稱「阿蘇」將在足球史上留下印記。

另外，巴西隊憑洛迪高高斯在30分鐘遠射建功，主場1：0小勝厄瓜多爾隊，中止在外圍賽3連敗兼4場不勝頹勢，賽後7戰10分升上第4名。

相關字詞﹕編輯推介 體育 世界盃外圍賽 烏拉圭隊 巴拉圭隊 蘇亞雷斯 美斯 國際邁阿密 告別戰

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