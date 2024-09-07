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巴黎殘奧｜硬地滾球港隊奪3金2銀返港　雙金得主何宛淇冀設立獎學金助青年 (11:38)

在巴黎殘奧為中國香港代表團奪得3金2銀的硬地滾球隊今早（7日）凱旋返港，其中雙金得主何宛淇提及，會以獎金來設立獎學金，協助青年在體育等發展以回饋社會。

硬地滾球港隊今屆殘奧「大豐收」，何宛淇在女子個人BC3級贏得金牌，再伙拍謝德樺於混合雙人BC3級奪金；加上龍子健在男子個人BC1級摘金；而張沅在女子個人BC4級及與梁育榮在混合雙人BC4級收獲兩面銀牌，聯同隊友楊曉琳共6名港將今早返港。

何宛淇成為繼梁育榮在2004年雅典殘奧後，歷來第2名單屆殘奧奪兩金的硬地滾球港將。自幼患脊椎肌肉萎縮症、第3度參加殘奧的她稱，回想2016年首次參加殘奧在8強止步，心想有朝一日要踏上頒獎台，很開心如今終做到並在BC3級組別創歷史奪獎牌，表示「希望有更多個何宛淇」，因此決定以獎金設立獎學金，幫助青年成為運動員等，「我相信香港這個彈丸之地有很多精英，年輕人是香港的未來，我希望有少少成就可貢獻社會，幫到他們多元發展」。她亦不忘感謝丈夫兼助理員李榮傑放棄高薪厚職，與她一起追夢追逐奬牌，又多謝家人和教練悉心照顧，還有市民捱夜睇比賽支持。

「六朝元老」梁育榮喜見硬地滾球港隊創歷屆殘奧最佳成績，提及今屆有直播後多了很多市民支持及收到很多鼓勵，令殘疾運動員感覺受到重視，又稱會爭取參加下屆殘奧繼續追金，並期望政府可撥更多資源聘請全職照顧者，讓他們外出比賽可無後顧之憂。梁育榮的師妹、首次參加殘奧的張沅稱贏得兩銀成績比預期好，期望能參加下屆殘奧再入決賽衝金。

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