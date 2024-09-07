巴黎殘奧｜陳睿琳女子S14級100米背泳決賽得第8 (01:21)

陳睿琳昨於女子S14級100米背泳初賽以1分10.87秒觸池，取第6名晉級決賽。她今晨在決賽第7線起步，早段一度進佔前列的她後勁不繼，轉池時已跌至第8，最終亦以此名次觸池，游出1分11.78秒作結。20歲的她今屆巴黎殘奧先聲奪人，在強項的女子S14級100米蝶泳決賽摘銀，為港隊贏得首牌，前晚亦能在SM14級200米個人混合泳決賽突破個人上屆成績得第5名。

陳睿琳完成今屆最佳一項賽事後稱，這場比賽本欲在排名和時間上勝過初賽，亦想至少能贏日本隊選手及不用墊底，卻均事與願違，但強調自己已搏盡全力去游，所以仍感滿意和享受。

她又回顧首項賽事蝶泳奪銀後太開心及有點忘形，之後也明白始終要繼續專心比賽。

另外，她暫未定下新目標，只知道應循序漸進，專注當下，持續改進，期望下屆比賽獎牌由銀色變金色，甚至挑戰世界紀錄。

此外，「四朝元老」鄧韋樂在男子S14級100米背泳初賽，以1分03.64秒沖線得第14名未能晉身決賽。27歲的他說：「感覺今（昨）天有七、八成狀態，游到這個時間都滿意……現在世界水平每4年不斷提高，我都不知下屆能否游到達標參賽時間……我覺得自己體能與各方面都差不多到極限了。」

國家隊方面，隨着前晚在男、女子4×50米混合泳接力20分決賽，以破世界紀錄的2分24.83秒奪得今屆第70金，亦是自1984年參加殘奧以來的第600面金牌。另至截稿前，譚玉嬌在女子67公斤級舉重以破世績的142公斤封后，加上游泳及柔道分獲3金和1金，助國家隊以79金61銀40銅續在獎牌榜遙領，隨後分別是得40金和29金的英國及美國隊。

相關報道：巴黎殘奧｜湯雅婷女子重劍B級個人賽銅牌戰飲恨得第4