巴黎殘奧｜湯雅婷女子重劍B級個人賽銅牌戰飲恨得第4 (00:42)

香港輪椅劍擊隊前晚在女子花劍團體銅牌賽以33：45惜負意大利隊後，4名港將昨收拾心情轉戰女重個人賽，其中首征殘奧的湯雅婷交出亮麗成績，她雖過兩關後於4強以7：15不敵「世一」Saysunee Jana，但在復活賽第4輪面對加拿大隊劍手Trinity Lowthian，即使開局曾以2：5落後，但她其後力追至打成9：9平手，雙方一路戰至14：14需以「決一劍」分勝負，湯雅婷一度獲單燈，不過裁判翻看重播後認為無效需要重打，雙方拉鋸後進入第3節，終把握機會進攻得分，以15：14險勝。躋身銅牌戰後面對烏克蘭隊劍手Olena Fedota-Isaieva，湯雅婷先拔頭籌後，被對方打出一段8：1攻勢遭拉開，最終以6：15告負，與獎牌擦身而過。

至於「六朝元老」兼曾為港隊獨取7金3銀1銅的余翠怡，在A級首圈輪空後在16強以13：15反負主場的法國隊劍手Brianna Vide，其後兩輪復活賽分別以15：9及15：11取勝，但在第3輪以12：15不敵波蘭隊劍手Marta Fidrych，繼上屆東京殘奧再次篤定無緣個人項目獎牌，她賽後承認外界對自己爭獎牌的期望而造成了很大壓力，同時希望自己可繼續尋求進步。

其餘兩名女將方面，出戰B級賽的鍾婉萍先在16強以3：15大敗予日本隊好手櫻井杏理，再在復活賽首輪以12：15不敵波蘭隊的Jadwiga Pacek止步；而相隔12年再戰殘奧的范珮珊，則在A級賽32強對陣東道主代表Clemence Delavoipiere，終負8：15下馬。眾港將戰畢全部個人賽後，今於輪椅劍擊女重團體賽迎來最終戰，首擊於下午4時在16強對陣美國隊。