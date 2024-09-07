明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎殘奧｜湯雅婷女子重劍B級個人賽銅牌戰飲恨得第4 (00:42)

巴黎殘奧輪椅劍擊昨午（6日）起上演A級及B級女子重劍個人賽，其中殘奧新丁的湯雅婷在B級打出驚喜表現，她雖曾在4強不敵世界一姐的泰國隊名將Saysunee Jana，但轉至復活賽第4圈戰至「決一劍」下以15：14險勝加拿大隊劍手Trinity Lowthian，殺入今晨銅牌戰的她，最終以6：15不敵烏克蘭隊的Olena Fedota-Isaieva得第4，無緣為香港輪椅劍擊隊在今屆零的突破。

香港輪椅劍擊隊前晚在女子花劍團體銅牌賽以33：45惜負意大利隊後，4名港將昨收拾心情轉戰女重個人賽，其中首征殘奧的湯雅婷交出亮麗成績，她雖過兩關後於4強以7：15不敵「世一」Saysunee Jana，但在復活賽第4輪面對加拿大隊劍手Trinity Lowthian，即使開局曾以2：5落後，但她其後力追至打成9：9平手，雙方一路戰至14：14需以「決一劍」分勝負，湯雅婷一度獲單燈，不過裁判翻看重播後認為無效需要重打，雙方拉鋸後進入第3節，終把握機會進攻得分，以15：14險勝。躋身銅牌戰後面對烏克蘭隊劍手Olena Fedota-Isaieva，湯雅婷先拔頭籌後，被對方打出一段8：1攻勢遭拉開，最終以6：15告負，與獎牌擦身而過。

至於「六朝元老」兼曾為港隊獨取7金3銀1銅的余翠怡，在A級首圈輪空後在16強以13：15反負主場的法國隊劍手Brianna Vide，其後兩輪復活賽分別以15：9及15：11取勝，但在第3輪以12：15不敵波蘭隊劍手Marta Fidrych，繼上屆東京殘奧再次篤定無緣個人項目獎牌，她賽後承認外界對自己爭獎牌的期望而造成了很大壓力，同時希望自己可繼續尋求進步。

其餘兩名女將方面，出戰B級賽的鍾婉萍先在16強以3：15大敗予日本隊好手櫻井杏理，再在復活賽首輪以12：15不敵波蘭隊的Jadwiga Pacek止步；而相隔12年再戰殘奧的范珮珊，則在A級賽32強對陣東道主代表Clemence Delavoipiere，終負8：15下馬。眾港將戰畢全部個人賽後，今於輪椅劍擊女重團體賽迎來最終戰，首擊於下午4時在16強對陣美國隊。

相關字詞﹕體育 編輯推介 殘奧 巴黎殘奧 輪椅劍擊 余翠怡 湯雅婷 重劍

上 / 下一篇新聞