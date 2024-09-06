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世盃外｜國足慘負日本一片罵聲　名宿范志毅批太易失球　「看得我真想跳進黃浦江了」 (20:00)

中國國家足球隊（國足）昨晚（5日）在世界盃亞洲區外圍賽第3圈首輪比賽，作客以0：7慘負日本隊，寫下歷來世盃外對亞洲球隊最大比數敗仗，國足名宿范志毅在一個直播節目中批評國足讓對手太容易入球，「看得我真的想跳進黃浦江了」；有現場觀賽的內地網紅賽後亦留下男兒淚，更稱「你踢不過人家，你可以踢人呀」。

這場在日本埼玉2002體育場上演的比賽，中國官方媒體的中央電視台罕有地不提供直播，而是由愛奇藝體育獨家提供，引發球迷爭議，央視昨透過社交網發布聲明，指出雖經反復爭取，但對方報價仍極度畸高，「堅決抵制境內外資本攪亂體育版權市場的行為」。賽事方面，國足此役全場挨打，控球率僅得23%，亦只錄得1次攻門沒中目標，反之日本隊有17次射門9次中框，攻入7球。

賽後除了內地球迷出現一片罵聲外，國足名宿兼前隊長的范志毅在觀看直播比賽時感嘆道：「這比賽對面球攻得太容易了，要不是這裏離得遠，看得我真的想跳進黃浦江了，我們可以接受你輸給日本，但是讓對面攻得那麼容易，真的太差了。」而成為眾矢之的國足主帥伊雲高域也表明「作為教練，這個夜晚是最難過的一晚」。

此外，內地足球男網紅「李哥捡个球」賽後在社交平台抖音發布的影片引起熱議，他在現場觀看賽事後哭訴說：「我們真的不怕輸，我們最怕其實怕（國足球員）沒有鬥志，你踢不過人家，你可以踢人呀，（日本隊）這麼多旅歐球員，他們都怕受傷。」

國足下仗將在本月10日晚（下周二）返回主場迎戰沙地阿拉伯隊。

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