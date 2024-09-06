巴黎殘奧｜何宛淇偕謝德樺BC3級混雙奪冠　港隊累積第3金 (04:11)

世界排名第3的何宛淇／謝德樺在今屆在BC3級混雙C組兩戰全勝出線，並接連在8強及4強淘汰巴西及泰國隊殺入今晨的決賽。二人面+對世界第2的韓國隊組合鄭豪源／姜善熙，首局謝德樺在關鍵第5及6球將3個紅球帶入最近目標白色球，助港隊先贏3：0。次局鄭豪源在第5球將藍球重奪主導，終連取3分扳平比數。

第3局雙方拉鋸至最後一球，最終裁判須靠度尺，判定港隊的紅球以極微優勢較近白球取勝奪得1分，領先4：3。第4局韓國在第2球出現失誤，加上何宛淇打出精彩的第3投取得關鍵主導權，令對手投畢6球都未能重奪主導，令港隊再贏一局1：0，總比數贏5：3奪金，亦是何宛淇繼BC3級女子個人賽再登頂。今屆香港硬地滾球隊以3金2銀收官，寫下隊史最佳成績；中國香港代表團則在今屆巴黎殘奧累積3金4銀1銅。

何宛淇賽後與丈夫的管理助理員李榮傑（Jet）皆笑言真的很開心，因為「我們終於做到了，咁多年努力，原來只要相信，是沒有不可能的！」對於3年前在東京殘奧與獎牌緣慳一面，何宛淇表示正因那一份遺憾令自己更加把勁去衝這目標，亦令大家少了很多時間陪伴家人與朋友，「基本上可以話無朋友㗎啦，因為好多時朋友約我們去玩都推晒，甚至乎早前在台灣有個比賽，即使唯獨無BC3級項目，但我與德樺都專程飛過去睇，看看其他各地選手怎樣打，就只為了這次巴黎殘奧，所以我們大家這3年都付出了很多很多。希望在此告訴觀眾，只要相信一件事，是沒有什麼事是不可能的！」

至於謝德樺亦表示自己此前差少少攞到獎牌，今次終於做得，真的很興奮，亦同意何宛淇所言，「只要努力你都可以做得好的」。德樺的管道助理員劉煒麒（Ricky）則表示與對方合作多年，大家奮鬥了很長時間，亦彼此承諾向目標邁進，如今無疑是實現夢想之時，「我們夾了好耐，大家本身未必係最強的選手，過程中亦遇到很多困難，但最後我們一直堅持到現在終於獲得成果」。而他亦感謝家人背後的支持，因自身有正職，常常放工及放假都要去訓練，犧牲了很多陪伴家人的時間，「特別係我的囡囡剛出世幾個月，而我去巴黎前夕才知道爸爸身體出了問題，所以這塊牌對我來說很特別很重要」。

相關報道：巴黎殘奧｜「張梁配」硬地滾球BC4級混雙摘銀

其他報道：世盃外｜國足作客0：7慘負日本 創隊史外圍賽對亞洲球隊最大敗仗

其他報道：足球｜金球獎公布候選30人名單 C朗美斯21年來首榜上無名 皇馬7將入圍成大戶

其他報道：斐濟三角賽︱港足兩入12碼3球輕取所羅門群島 下周日與斐濟爭冠 安永佳破入球荒

其他報道：高爾夫球｜香港公開賽11月21至24日上演 新西蘭好手甘寶克服傷患誓爭衛冕