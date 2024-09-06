巴黎殘奧｜「張梁配」硬地滾球BC4級混雙摘銀 (02:14)

「張梁配」梁育榮／張沅在今屆硬地滾球BC4級混雙C組兩戰全勝強勢出線後，於昨晨的4強以6：4力克加拿大隊殺入決賽。二人今晨決戰世界排名第一的哥倫比亞隊Chica兄妹檔組合，首局雙方多次爭奪與目標白球的最近距離，雙方直至哥倫比亞的Leidy投出最後一球才分勝負，港隊先輸0：1。次局雙方再次拉鋸至最後一球，並要裁判以度尺判決哥倫比亞的紅球較近白球而取勝再取1分，令港隊落後0：2。

第3局二人在第4至6球未皆能重奪主導，令對手把握最後3投機會連取4分，落後0：6。末局背水一戰下，張沅在第4球投出界令港隊無法「食全餐」取6分追平打附加局的機會，篤定告負下二人最終在此局取下1分，最終以1：6落敗，摘下一面銀牌，而「六朝元老」的梁育榮亦無緣繼2004年雅典殘奧後再於此項奪金而回。

梁育榮賽後稱，此役勝負關鍵在於第3局，因首兩局失掉兩分後，與張沅有共識要打得更進取，而自己當時亦有信心辦到，「可是最終分別在一次撞波和高拋球都欠理想，之後有少少亂，結果該局輸掉4分」。然而，他也稱讚對手發揮超水準，輸得口服心服，之後一定會再努力。

張沅則表示始終比賽至關鍵階段如4強及決賽都較為緊張，未懂得去處理之，補救方法是將來再練好基本功，即使腦海空白，仍可憑肌肉記憶，去將平日訓練所學的發揮出來。

她又總結今屆表現不過不失，「大致上ok，希望未來4年做得好些，下屆殘奧再衝過」。梁育榮又表示滿意今屆發揮之餘，亦承認在關鍵時刻因緊張而處理得不太好，但與張沅合作雙打也能享受比賽和打好每球波，而且為能在決賽並肩作戰已感到很高興。

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