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巴黎殘奧｜港隊銅牌戰不敵意大利　輪椅劍擊女花團體賽得第4 (01:02)

世界排名第4的香港輪椅劍擊女子隊在巴黎殘奧花劍團體賽，力戰至銅牌戰終以33：45不敵世界第3的意大利隊，未能為港隊在今屆輪椅劍擊項目取得零的突破。

由余翠怡、范佩珊、湯雅婷及鍾婉萍組成的香港輪椅劍擊女子隊，昨在巴黎殘奧出戰花劍女子團體賽，首仗先於8強以45：38淘汰烏克蘭隊，但在4強惡鬥「世一」匈牙利隊以29：45告負須轉戰銅牌戰，面對於另一場4強以41：45負國家隊的意大利隊。

港隊在今晨的銅牌戰由湯雅婷打頭陣，先以0：5不敵Andreea Mogos處於劣勢，不過余翠怡在第3局打出12：2攻勢，一口氣領銜以15：12反超前，連正在觀看直播的羽毛球港將謝影雪亦隨即在社交網稱讚「咁勁得唔得㗎」。惟及後意大利連接反擊在隨後4局均取勝重奪優勢，最終港隊以33：45飲恨，與獎牌緣慳一面。

賽後湯雅婷坦承想奪獎牌，但奈何緊張的心情反而影響了發揮。而余翠怡則透露大家在征奧前都有對意大利隊作針對性部署，即使未能取得獎牌但已表現得好好；他又特別回應意大利於第8局以消極拖延方式阻止她追分，她表示只能尊重對手的戰術決定，亦是比賽的一部分，並呼籲香港網民不要到意大利劍手的社交網罵對方而是恭喜他們。

一眾輪椅劍擊港將今午將分途轉戰女子重劍個人賽續爭佳績，其中余翠怡將在下午5時10分於女重A級賽16強登場。

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