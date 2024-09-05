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世盃外｜國足作客0：7慘負日本　創隊史外圍賽對亞洲球隊最大敗仗 (21:00)

世界盃亞洲區外圍賽第3圈今晚（5日）展開，首輪焦點的「中日之戰」，日本隊憑南野拓實梅開二度及5名球員各建一功，在主場以7：0大勝中國國家足球隊（國足），在C組旗開得勝。國足全場零射門中龍之餘，更創歷來世盃外對亞洲球隊最大比數敗仗。

世界排名18的「亞洲一哥」日本隊，在埼玉2002體育場出擊，有52,398人入場。主帥森保一在正選排出3-6-1陣式，11人精銳盡出均為外流歐洲戰將，包括三笘薰、久保建英及南野拓實等主力；國足則起用4人防線，以隊長武磊與張玉寧攻堅。

賽事因球證設備故障而延遲了6分鐘才開賽，主場出擊的「藍武士」全場佔盡優勢，11分鐘堂安律接應傳中頭槌攻門被門將王大雷擋出後，1分鐘後角球攻勢打開紀錄，隊長遠藤航在無人看管下頭槌破網，領先1：0。國足受壓下打陣地戰只有零星反擊攻勢，上半場僅得張玉寧22分鐘一腳完全偏離目標的遠射；日本33分鐘再有機會，前鋒上田綺世突破越位傳中，門前混戰王大雷將皮球接實但已入龍門白界內，視像裁判（VAR）審視後指入網前觸及中場守田英正手肘而入球無效。國足補時2分鐘再次失守，被三笘薰接應堂安律傳中近門迎頂得手，打破逾一年半在國家隊入球荒，日本半場領先2：0。

下半場52分鐘，南野拓實左路接應三笘薰傳球後扣過敵衛窄角度近射入網，這名法甲摩納哥鋒將6分鐘後藉隊友前場逼搶得球，擺脫對手防線熨射再下一城，在58分鐘遙領4：0。國足落後4球下連換3人，包括兩名歸化兵費南多和阿蘭，換走武磊和張玉寧；日本在63分鐘換入相隔大半年重返國家隊的伊東純也，這名法甲蘭斯翼鋒在尾段製造3個入球，先於77分鐘起腳射中敵衛蔣光太的腳部改變方向入網，再於87分鐘傳中助攻另一後備兵前田大然頭槌建功，以及補時5分鐘傳予此前貢獻兩次助攻的久保建英勁射埋齋，終以7：0大炒國足，控球率高達77%，下周三作客巴林隊；國足全場僅在對手禁區觸球1次，只得1次射門兼未有中龍，下周二晚返主場硬撼沙特阿拉伯隊。C組另一場，澳洲隊尾段領紅踢少一人及89分鐘失烏龍球，主場以0：1負巴林隊。

B組的韓國隊，在孫興慜及李康仁等主力踢足全場卻連失良機，主場只能0：0悶和巴勒斯坦隊，新上任的名宿主帥洪明甫首仗領軍未能獲勝。

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