高爾夫球｜香港公開賽11月21至24日上演　新西蘭好手甘寶克服傷患誓爭衛冕 (17:11)

上屆總成績以低標準19桿後來居上奪冠、贏得職業生涯首個亞洲巡迴賽冠軍的甘寶，表示在香港高爾夫球公開賽成功掄元給了他很大信心，又認為比賽場地的粉嶺高球場很適合球手，「（場地）經常處於良好狀態，球手亦可以配合策略，加上我享受這賽事混合3桿洞和5桿洞，我絕對是那球場的忠實粉絲，迫不及待地想回到那裏」。

早前在國際系列賽摩洛哥站再奪冠的甘寶，另透露之前曾接受重大的臀部手術，「這令我幾乎退役，我亦改變了揮桿動作，但從未失去在世界舞台上獲勝的信心，最近的檢查顯示一切都步入正軌」。

今屆香港公開賽將於11月21至24日上演，再次成為亞巡賽國際系列賽的10個分站之一，總獎金達200萬美元（約1560萬港元），包括去年杭州亞運男子個人賽奪金的港將許龍一，亦將與甘寶一同參戰，傳奇名將皮亞（Gary Player）也正式擔任2024年賽事大使。首兩天賽日，即11月21及22日免費開放予公眾入場；而11月23及24日的單日門票為200港元，四天入場證為300港元，賽事門票不日公開發售。