明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

斐濟三角賽︱港足兩入12碼3球輕取所羅門群島　下周日與斐濟爭冠　安永佳破入球荒 (16:56)

中國香港足球代表隊今午（5日）作客出戰斐濟三角賽，首戰憑祖連奴、安永佳及黃威各建一功，以3：0輕取世界排名高18名的所羅門群島隊，結束7場國際賽不勝走勢，下周日將與東道主的斐濟隊爭冠。

港足新主帥韋斯活縱有隨隊，不過今項賽事續由助教盧斯爾暫代領軍，相比慣常的正選陣容今仗有多個變動，由前鋒安永佳任隊長及門將謝家榮把關，傷癒的中堅勞烈斯與周緣德、陳晉一及茹子楠組成內地落班的防線；黃威復任正選，與兩名效力港超東方的余在言及林衍廷鎮守中場，馬希偉與入籍兵祖連奴分任兩翼。

屬友賽性質的斐濟三角賽，首仗於周一晚舉行，有主場之利的斐濟隊完場前射入12碼，以1：0小勝所羅門群島隊。世界排名159名的港足今仗身穿白色作客球衣，面對排名141名身型較矮細的所羅門群島，賽事於斐濟首都蘇瓦的HFC銀行體育場，直播所見球場草地質素欠佳，有10多名香港球迷專程到訪入場打氣。港足開賽佔主導，10分鐘幾乎先開紀錄，黃威直射罰球雖乏力，但所羅門群島門將盧利接球後竟甩手，差點將球溜入白界。所羅門7分鐘後同樣直射罰球反擊，被謝家榮飛身托出。

港足在20分鐘角球攻勢被對手護空門後，1分鐘後先開紀錄，安永佳轉身射門被擋，黃威補射盧利再次「彈琵琶」，造就祖連奴門前「執雞」入網，領先1：0。24分鐘，這名傑志翼鋒門前起腳被盧利擋走。4日兩賽的所羅門群島，在26分鐘已有2名球員先後因傷被換出，及後多次打反擊但未能攻門。補時階段安永佳接應高波時在禁區被對手從後踢跌博得12碼，安永佳主射地波中鵠，繼去年杭州亞運16強後，結束個人近一年國際賽入球荒，港足上半場領先2：0。

換邊後港足換入門將伍瑋謙，首次為大港腳上陣，初段祖連奴隨即再博得12碼，今次輪到黃威主射得手，傷癒後重返港足即建功，協助遙領3：0。54分鐘，黃威門前近射被對方門將接實未能增添紀錄。港足64分鐘換入潘沛軒、余煒廉，以及首次入選的守將周子謙，80分鐘再換入另一小將吳宇曦，兩名18歲「新丁」完成在大港腳的處子戰。港足最終維持比數，以3：0擊敗所羅門群島，經過亞洲盃決賽周及世界盃亞洲區外圍賽次圈共7場不勝後首場勝仗。所羅門群島則兩戰皆負完成賽事。

盧斯爾表示今仗對香港足球是重要勝仗，「因今次參賽目標是要取勝，從而提升世界排名」。他續道雖受場地質素影響，很高興不失球，以及看到小將們有好表現，為他們感驕傲；安永佳高興重拾射門鞋之餘，也對出任隊長感榮幸，期望隊長身分能帶領及推動隊友正面影響。

港足3日後香港時間早上11時將與同樣首戰取勝的東道主斐濟隊爭冠，由於港足得失球佔優，只要不敗便可奪冠。屆時有港台電視32台直播。

斐濟三角賽︱港足明午鬥所羅門群島爭勝　新帥韋斯活盼港將踢出良好態度

相關字詞﹕編輯推介 體育 港足 斐濟三角賽 所羅門群島 安永佳 祖連奴 黃威

上 / 下一篇新聞