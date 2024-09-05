斐濟三角賽︱港足兩入12碼3球輕取所羅門群島　下周日與斐濟爭冠　安永佳破入球荒 (16:56)

港足新主帥韋斯活縱有隨隊，不過今項賽事續由助教盧斯爾暫代領軍，相比慣常的正選陣容今仗有多個變動，由前鋒安永佳任隊長及門將謝家榮把關，傷癒的中堅勞烈斯與周緣德、陳晉一及茹子楠組成內地落班的防線；黃威復任正選，與兩名效力港超東方的余在言及林衍廷鎮守中場，馬希偉與入籍兵祖連奴分任兩翼。

屬友賽性質的斐濟三角賽，首仗於周一晚舉行，有主場之利的斐濟隊完場前射入12碼，以1：0小勝所羅門群島隊。世界排名159名的港足今仗身穿白色作客球衣，面對排名141名身型較矮細的所羅門群島，賽事於斐濟首都蘇瓦的HFC銀行體育場，直播所見球場草地質素欠佳，有10多名香港球迷專程到訪入場打氣。港足開賽佔主導，10分鐘幾乎先開紀錄，黃威直射罰球雖乏力，但所羅門群島門將盧利接球後竟甩手，差點將球溜入白界。所羅門7分鐘後同樣直射罰球反擊，被謝家榮飛身托出。

港足在20分鐘角球攻勢被對手護空門後，1分鐘後先開紀錄，安永佳轉身射門被擋，黃威補射盧利再次「彈琵琶」，造就祖連奴門前「執雞」入網，領先1：0。24分鐘，這名傑志翼鋒門前起腳被盧利擋走。4日兩賽的所羅門群島，在26分鐘已有2名球員先後因傷被換出，及後多次打反擊但未能攻門。補時階段安永佳接應高波時在禁區被對手從後踢跌博得12碼，安永佳主射地波中鵠，繼去年杭州亞運16強後，結束個人近一年國際賽入球荒，港足上半場領先2：0。

換邊後港足換入門將伍瑋謙，首次為大港腳上陣，初段祖連奴隨即再博得12碼，今次輪到黃威主射得手，傷癒後重返港足即建功，協助遙領3：0。54分鐘，黃威門前近射被對方門將接實未能增添紀錄。港足64分鐘換入潘沛軒、余煒廉，以及首次入選的守將周子謙，80分鐘再換入另一小將吳宇曦，兩名18歲「新丁」完成在大港腳的處子戰。港足最終維持比數，以3：0擊敗所羅門群島，經過亞洲盃決賽周及世界盃亞洲區外圍賽次圈共7場不勝後首場勝仗。所羅門群島則兩戰皆負完成賽事。

盧斯爾表示今仗對香港足球是重要勝仗，「因今次參賽目標是要取勝，從而提升世界排名」。他續道雖受場地質素影響，很高興不失球，以及看到小將們有好表現，為他們感驕傲；安永佳高興重拾射門鞋之餘，也對出任隊長感榮幸，期望隊長身分能帶領及推動隊友正面影響。

港足3日後香港時間早上11時將與同樣首戰取勝的東道主斐濟隊爭冠，由於港足得失球佔優，只要不敗便可奪冠。屆時有港台電視32台直播。

斐濟三角賽︱港足明午鬥所羅門群島爭勝 新帥韋斯活盼港將踢出良好態度