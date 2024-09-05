巴黎殘奧｜陳睿琳女子SM14級200米個人混合泳得第5名 (00:17)

日前為港隊在女子S14級100米蝶泳摘銀的陳睿琳，出戰女子SM14級200米個人混合泳初賽，游出2分29.97秒，曾以總成績第3名入決賽，卻來到決賽經過150米後一度跌至第6名，但她靠最後50米的自由泳發力追趕，以2分29.33秒獲第5名完賽。金牌則由中立運動員Valeriia Shabalina奪得。

張可盈則在同項的初賽游出2分36.66秒，僅排總成績第9位未能過關，21歲的她完成今屆殘奧後說：「想在10月底告別13年泳壇之路，之後想轉換角色，培養多些小朋友接觸游泳。」鄧韋樂亦在男子SM14級200米個人混合泳初賽，以2分17.58秒排總成績第10位無緣晉級。

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