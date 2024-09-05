明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎殘奧｜陳睿琳女子SM14級200米個人混合泳得第5名 (00:17)

港隊「女飛魚」陳睿琳昨午（4日）雖在巴黎殘奧女子SM14級200米個人混合泳初賽，游出2分29.97秒，以總成績第3名入決賽，但昨晚在決賽游出2分29.33秒，僅獲得第5名完賽，突破自己上屆東京殘奧在這個項目取得第10名的成績。

日前為港隊在女子S14級100米蝶泳摘銀的陳睿琳，出戰女子SM14級200米個人混合泳初賽，游出2分29.97秒，曾以總成績第3名入決賽，卻來到決賽經過150米後一度跌至第6名，但她靠最後50米的自由泳發力追趕，以2分29.33秒獲第5名完賽。金牌則由中立運動員Valeriia Shabalina奪得。

張可盈則在同項的初賽游出2分36.66秒，僅排總成績第9位未能過關，21歲的她完成今屆殘奧後說：「想在10月底告別13年泳壇之路，之後想轉換角色，培養多些小朋友接觸游泳。」鄧韋樂亦在男子SM14級200米個人混合泳初賽，以2分17.58秒排總成績第10位無緣晉級。

其他報道：巴黎殘奧｜余翠怡輪椅劍擊女子A級晉銅牌戰　梁育榮張沅混合BC4級雙人賽明晨爭入決賽

其他報道：歐國聯｜英格蘭彭馬科頓屈堅斯齊退隊　法國皇馬雙星曹亞文尼文迪避戰

其他報道：壁球｜港隊南非世大賽雙線爭金　杜韋諾鄭雅晴闖男女個人賽決賽

其他報道：斐濟三角賽︱港足明午鬥所羅門群島爭勝　新帥韋斯活盼港將踢出良好態度

其他報道：籃球｜港產中鋒穆卡領特區護照　最快11月為港戰亞盃外

相關字詞﹕體育 巴黎殘奧 陳睿琳 游泳 編輯推介

上 / 下一篇新聞